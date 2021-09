'Red Hot Chili Peppers' jestrā video izziņo 2022. gada turneju

Nedēļas nogalē ar jestru parodijvideo sociālajos tīklos 2022. gada turneju izziņojusi grupa "Red Hot Chili Peppers" (RHCP). Koncerti būs īpaši ar to, ka pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma ar grupu atkal kopā muzicēs ģitārists Džons Frušante (John Frusciante).

Frušante par atgriešanos grupas sastāvā paziņoja jau 2019. gada beigās, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ kopīgi koncerti un pasaules turneja būs iespējama vien nākamgad.

Video, kas parodē ziņu raidījumus, RHCP dalībnieki stāsta, ka pasaules turneju uzsāks 2022. gada jūnijā.

Frušante savulaik RHCP pameta, jo vēlējās pievērsies solokarjerai un mazāk komerciālai mūzikai. "Muzikālās intereses mani ir aizvedušas citā virzienā," toreiz oficālajā paziņojumā pauda ģitārists. Mūziķa aiziešana no grupas nebija saistīta ar savstarpējiem konfliktiem vai nesaskaņām.

2009. gadā nebija pirmā reize, kad Frušante pamet grupu. 1992. gadā pēc albuma "Blood Sugar Sex Magik" panākumiem Frušante aizgāja no RHCP, bet atkal pievienojās 1999. gadā, kad tika uzsākts albuma "Californication" ieraksts.

Frušante tiek uzskatīts par vienu no visu laiku talantīgākajiem rokmūzikas ģitāristiem. Viņš regulāri atrodams dažādu mūzikas mediju veidotajos visu laiku labāko ģitāristu topos. Mūziķis arī izdevis vairākus soloalbumus.

"Red Hot Chili Peppers" dibināta 1983. gadā. Tā pārdevusi vairāk nekā 80 miljonus albumu eksemplāru, bet pieci no grupas albumiem ieguvuši multiplatīna statusu.

Grupa bijusi nominēta 16 "Grammy" balvām, un no tām saņēmusi sešas, tostarp kategorijā "Labākais roka albums" par "Stadium Arcadium", "Labākais romūzikas izpildījums" – par singlu "Dani California", "Labākā rokdziesma" – par singlu "Scar Tissue" un "Labākais hārdroka vokāls" – par singlu "Give It Away". 2012. gadā apvienība tika uzņemta Rokenrola slavas zālē. 2017. gada vasarā RHCP uzstājās Rīgā, Lucavsalā.