Rīgā būs skatāma britu muzikālā izrāde 'Riekstkodis un es'

Ceturtdien, 31. janvārī, pulksten 19.00, uz VEF Kultūras pils skatuves būs skatāma viena no britu pēdējā laika inovatīvākajām muzikālajām izrādēm "Riekstkodis un es" (Nutcracker and I), kas sarežģītu jauno tehnoloģiju, oriģināla Pētera Čaikovska dzīvās mūzikas izpildījuma, horeogrāfijas, un animācijas sintēze, portālu "Delfi" informē VEF Kultūras pils pārstāve Iluta Goba.

Izrādes veidotāja, Rumānijā dzimusī britu pianiste Aleksandra Dariesku (Alexandra Dariescu) izrādē atveido mazu meiteni Klāru, kura vēlas piepildīt savu sapni – kļūt par pianisti. Stāstu muzikāli ilustrē Pētera Čaikovska mūzika no baleta "Riekstkodis". Izrādes "Riekstkodis un es" stāstā ir daudz kopīga ar Čaikovska "Riekstkoža" sižetisko līniju, jo abi šie darbi mūs aicina izmantot iztēli, cerēt, strādāt un nekad nepadoties, apliecinot to, ka brīnumi notiek tad, ja esi neatlaidīgs un patiess.

Izrādē uz skatuves atrodas flīģelis, kuru spēlē pati Dariesku, un balerīna Dezirē Balanteina (Désirée Ballantyne). Kopā ar balerīnu dejo digitāli animācijas tēli. Balerīnas meistarība un mūsdienu tehnoloģiju spēja precīzi kopēt balerīnas kustību trajektoriju un sinhronizēt deju soļus ar animēto varoņu kustībām reālajā laikā, rada pārsteidzoši dzīvu un reālu klātbūtnes efektu.

Stāsta pamatā ir krievu mūzikas klasiķa Pētera Čaikovska slavenā baleta "Riekstkodis" mūzika. Izrādes laikā skan arī tādi slaveni skaņdarbi kā "Arābu deja", "Ķīniešu deja", "Pax de Deux", "Ziedu valsis" un citi skaņdarbi meistarīgos komponistu Mihaila Pļetņeva, Stepana Izopova, Pīrsī Greinera un Gevina Sāzerlenda aranžējumos klavierēm solo.

Pianistes Aleksandras Dariesku koncertu ģeogrāfija ir ļoti plaša, tāpat kā viņas skatuves partneru saraksts – tajā rodami tādi izpildītāji kā Eiropas Savienības Jauniešu orķestris, Kvebekas simfoniskais orķestris, Vīnes Operas orķestris u.c., diriģenti Vasilijs Petrenko, Fabiens Geibels, Kazuki Jamada, Marzena Diakuna un daudzi citi. Aleksandra ir Verbjē festivāla akadēmijas (Francija) balvas laureāte, saņēmusi "Women of the Future" (Apvienotā Karaliste) balvu Mākslas un kultūras kategorijā. 2018.gada pavasarī no karaliskās ģimenes rokām Aleksandra saņēma apbalvojumu "Officer of the Romanian Crown".

Balerīna Dezirē Balanteina (Désirée Ballantyne) dzimusi Toronto, Kanādā. Viņa mācījusies Karaliskajā Baleta skolā un Anglijas Nacionālajā baleta skolā. Kopš 2007.gada Dezirē ir Anglijas Nacionālā baleta soliste. Savas līdzšinējās karjeras laikā ir nodejojusi gandrīz visas klasiskā repertuāra galvenās lomas, kā arī strādājusi ar pasaules vadošajiem horeogrāfiem.

Pēc izrādes Riekstkodis un es pirmizrādes, kas ar milzīgiem panākumiem norisinājās Londonas prestižajā Barbikana centrā 2017. gada decembrī, mākslinieces ar šo izrādi devušās pasaules tūrē, uzstājoties Eiropā, Austrālijā, Arābu Emirātos un daudzviet citur, bet 31.janvārī – arī Latvijā.

Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.