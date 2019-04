'Rīga Jūrmala' viesis Rūdolfs Buhbinders kļūs par 'Deutsche Grammophon' ekskluzīvo mākslinieku

Ietekmīgā ierakstu kompānija "Deutsche Grammophon" parakstījusi ekskluzīvu līgumu ar leģendāro pianistu Rūdolfu Buhbinderu, kurš šovasar būs jaunā festivāla "Rīha Jūrmala" viesis.

Paziņojums par to tika izplatīts īsi pirms Vīnes filharmoniķu un latviešu diriģenta Andra Nelsona koncerttūres "Bēthovena cikls" noslēguma Hanoverē, kurā piedalījās arī Buhbinders.

Ekskluzīvais līgums saistīts ar izcilā komponista Ludviga van Bēthovena 250. jubileju, kas pasaulē tiks atzīmēta nākamgad. Buhbinders ir viens no izcilākajiem Ludviga van Bēthovena mūzikas interpretiem pasaulē.

Viņš šogad viesosies arī jaunajā mūzikas festivālā "Rīga Jūrmala" ar diviem koncertiem – 20. jūlijā Latvijas Nacionālajā operā viņš muzicēs ar vijolnieku Julianu Rahlinu, bet 21. jūlijā kopā ar Marisu Jansonu un Bavārijas Radio simfonisko orķestri atskaņos Johanesa Brāmsa Otro klavierkoncertu.

Ierakstu kompānija "Deutsche Grammophon" ar Buhbinderu parakstījusi līgumu, lai godinātu komponista Ludviga van Bēthovena 250. jubileju. Sadarbības starta projekts būs veltīts epohālajām "33 variācijām par Diabelli tēmu op. 120". Šo variāciju vēsture aizsākās 1819. gadā, kad pedagogs un mūzikas izdevējs Antons Diabelli aicināja teju 50 komponistus uzrakstīt variācijas par paša komponētu tēmu. Aicinājumam atsaucās arī Bēthovens, uzrakstīdams opusu, kuru vēlāk diriģents un pianists Hanss fon Bīlovs nosauca par "Bēthovena ģēnija mikrokosmosu", par "visas pasaules skaņu un klavieru nošu pierakstu atspoguļojumu". 2020. gadā šis opuss tiks publicēts jaunā redakcijā, tāpēc Buhbinders aicināja 11 komponistus uzrakstīt jaunas variācijas par šo tēmu. Uzaicināto komponistu vidū ir arī Kšištofs Pendereckis, Makss Rihters, Ļera Auerbaha un Rodions Ščedrins. Kopā ar albuma un jaunās redakcijas iznākšanu notiks arī pasaules turneja, kurā tiks pirmatskaņotas visas jaunās variācijas.

"Universālā mūzikas valoda ir nenovērtējama," saka Rūdolfs Buhbinders par gaidāmo projektu un sadarbību ar "Deutsche Grammophon". "Manā vairāk nekā 60 gadu ilgajā koncertdzīvē mērķis vienmēr ir bijis apvienot tradīcijas un inovācijas, uzticību pagātnei un brīvībai, autentiskumam un kosmopolītiskumam."

"Esam pagodināti, ka pianisma grands, personība, kura bijusi būtiska daudzu mūziķu izaugsmē, leģenda, kuras interpretācijas kļuvušas par kanoniskām, viesosies šogad Rīgā – jaunajā mūzikas festivālā ar diviem koncertiem. Ticu, ka apmeklētājiem tie kļūs par neaizmirstamiem, bet Rīgu un Latviju iezīmēs kā izcilu kultūras tūrisma galamērķi," atzīmē festivāla izpilddirektore Zane Čulkstēna.

Pianisma leģendas Rūdolfa Buhbindera (1946) repertuārs sniedzas no Baha līdz laikmetīgajai mūzikai. Nu jau gandrīz sešdesmit gadus ilgajā austriešu pianista karjerā (pirmajā uzstāšanās reizē ar orķestri viņam bija vien divpadsmit gadi) tas radis atspoguļojumu vairāk nekā simts ieskaņojumos. Viņš ir noteicis jaunus interpretācijas mākslas standartus, jo īpaši kā Bēthovena mūzikas interprets. Bēthovena 32 sonāšu ciklu ieskaņojis pat divas reizes, bet koncertos pilnīgi visas Bēthovena sonātes Buhbinders ir spēlējis vairāk nekā 50 reizes daudzviet pasaulē – no Berlīnes līdz Pekinai, no Buenosairesas līdz Drēzdenei, no Stambulas līdz Sanktpēterburgai. 2014. gadā Zalcburgas festivāla laikā viņš pirmais pilnīgi visas Bēthovena sonātes nospēlēja viena vasaras festivāla ietvaros.

Jau zinots, ka šī gada vasarā Latvijā notiks jauns pasaules līmeņa simfonisko orķestru festivāls "Rīga Jūrmala" (turpmāk – RJMF), kura programmā Rīgā un Jūrmalā muzicēs tādi orķestri un pasaulslaveni diriģenti kā Bavārijas Radio simfoniskais orķestris un Mariss Jansons, Izraēlas filharmoniskais orķestris un Zubins Meta, Londonas simfoniskais orķestris un Džanandrea Noseda un Krievijas Nacionālais orķestris un Mihails Pļetņovs, kā arī daudzi izcili izpildītājmākslinieki, kas Latvijā un Baltijas reģionā muzicēs pirmo reizi.

Festivāla atklāšanas sezona aptvers četras nedēļas nogales, sākot no 21. jūlija līdz 1. septembrim, koncertiem norisinoties Latvijas Nacionālajā Operā un Dzintaru koncertzālē.