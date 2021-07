Rīgā šovasar uzstāsies kulta grupa 'The Tiger Lillies'

Jaunajā pilsētas festivālā bez distances "Var! Būt!", kas notiks 30. un 31. jūlijā Rīgā, kultūrtelpā "Hanzas perons" un "Vasaras perona" terasē, uzstāsies arī britu tumšā kabarē grupa "The Tiger Lillies".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē festivāla organizatoru pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis, kulta grupa Rīgā ieradīsies, papildinot festivāla galveno mākslinieku programmu, kurā iekļauta arī igauņu indīroka grupa "Ewert and The Two Dragons" un vācu minimālisma pianists Niklass Pašburgs (Niklas Paschburg) , neizpaliekot arī vairākiem zināmiem Latvijas māksliniekiem.

"The Tiger Lillies" ir kolorītā dziesminieka Martina Žaka (Martyn Jacques) jau vairāk kā pirms 30 gadiem izveidota muzikālā apvienība, kas attīstījusi unikālu stilu, jaucot kopā 20. gadsimta pirmās puses kabarē stilistiku ar panku attieksmi un bez tabu dziesmu tekstiem. "Viņu uzstāšanās allaž rada emociju amplitūdu no smiekliem līdz dziļam aizkustinājumam, un nav šaubu, ka tā notiks arī šoreiz, kad "The Tiger Lillies" uz Rīgu būs atveduši savu jaunāko, Covid-19 pandēmijai veltīto programmu," raksta Zaviļeiskis.

"The Tiger Lillies" nespēja apturēt pat pandēmijas laiks, ļaujot aizvietot piesātinātā koncertgrafika apstāšanos ar intensīvu darbu studijā, kā rezultātā jau tā pārbagātā kulta grupas diskogrāfija tika papildināta ar vēl četriem albumiem. Divi no tiem bija veltīti tieši Covid-19 pandēmijai, saglabājot "The Tiger Lillies" piemītošo melno un brīžiem pat ļoti drosmīgo humora izjūtu, kā arī spēju sacerēt aizvien jaunas melodijas grupas ne ar ko nesajaucamajā manierē. Rīga būs viena no pirmajām vietām, kur "The Tiger Lillies" pandēmijai veltīto koncertprogrammu spēlēs īstā koncertā ar klausītāju klātbūtni.

Jau ziņots, ka festivālā "Var! Būt!" darbosies trīs skatuves. Uz "Vasaras perona" skatuves "Būt!" muzicēs publikai jau labi zināmi mākslinieki, bet "Hanzas perona" iekštelpu skatuve "Var!" tiks atvēlēta intīmākai un eksperimentālākai muzikālajai gaisotnei. Turpat darbosies arī dīdžeju skatuve "Nakts", kas līdz pat trijiem naktī būs atvēlēta dažādas muzikālās stilistikas dīdžeju setiem. Pilnā festivāla programma vēl tiks izziņota, bet jau tagad zināms, ka kolorītajiem un stilistiski atšķirīgajiem ārvalstu viesiem uz abām festivāla koncertskatuvēm pievienosies arī tādi pašmāju mākslinieki kā poproka grupa "Carnival Youth", džezfanka grupa "Very Cool People", hiphopa mākslinieks Ozols, dziedātāja Linda Leen ar grupu un elektroniskās mūzikas māksliniece Sign Libra. Jau minēts, ka festivālā uzstāsies arī igauņu indīroka grupa "Ewert and The Two Dragons" un vācu minimālisma pianists Niklass Pašburgs (Niklas Paschburg).

"Var! Būt!" ideja ir atdzīvināt krietni panīkušo Rīgas mūsdienu kultūras dzīvi un piedāvāt kvalitatīvas popmūzikas, roka, hiphopa, elektronikas un vēl citu žanru mūzikas cienītājiem izbaudīt īstenu vasaras festivāla sajūtu jau šogad.

Abās dienās ieeja no pulksten 16. Festivālu varēs apmeklēt tikai derīgu Covid-19 sertifikātu īpašnieki. Biļetes uz festivālu vēl nopērkamas bilesuserviss.lv.