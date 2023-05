Rīgā uzstāsies eksperimentālā roka leģenda – grupa 'Swans'

Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē 27. oktobrī uzstāsies amerikāņu eksperimentālā roka grupa "Swans", kuru kā solomākslinieks iesildīs ilggadējais grupas ģitārists Normens Vestbergs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Gulbji ir ir karaliski un skaisti dzīvnieki ar patiesi asiem temperamentiem. To pašu varētu teikt arī par "Swans" mūziku, kas jūtīgās, mākslinieciskās skaņās izaicina klausītājus ar tādiem tematiem kā ciešanas, eksistence un varas attiecības," par grupas mūziku raksta koncerta rīkotājs Jānis Jansons no alternatīvas kultūras kustības ''Vārnu laiks''.

2023. gada 23. jūnijā "Swans" izdos savu sešpadsmito studijas albumu "The Beggar", ar kuru klausītājiem piedāvāts iepazīties koncertos Apvienotajā Karalistē, Eiropā un Ziemeļamerikā. Nu turnejas datumu saraksts pagarināts ar jauniem koncertiem gada otrajā pusē, to skaitā Latvijā.

Šobrīd no jaunā albuma izdots pirmais singls "Paradise is Mine".

"Swans" līderis Maikls Džirā par jauno albumu saka: "Pēc iepriekšējās albuma "leaving meaning." turnejas atcelšanas pandēmijas dēļ, bezgalīgas gaidīšanas, gaidīšanas, gaidīšanas un dīvainās dezorientācijas, kas radās šīs pēkšņās un bezgalīgās izolācijas dēļ, es nolēmu – ir pienācis laiks rakstīt dziesmas jaunam "Swans" albumam un aizmirst par visu pārējo. Tās nāca salīdzinoši viegli, bet vienmēr kopā ar aizdomām, ka šīs varētu būt manas pēdējās. Kad beidzot varēju ceļot, devos uz Berlīni, ierakstīt šo materiālu ar draugiem. Sajūta bija līdzīga mirklim filmā "The Wizard of Oz", kad lente mainās no melnbalta uz krāsainu. Tagad es jūtos ļoti optimistiski. Mana mīļākā krāsa ir rozā. Es ceru, ka jums patiks albums".

Normans Vestbergs bijis ilggadējs "Swans" dalībnieks, kurš bijis kopā ar grupu gan tās debijā, gan atdzīvošanās posmā 2010. gadā. Šoreiz, "The Beggar" turnejā, Vestbergs pavadīs grupu kā iesildošais mākslinieks. Vestberga mūzikā var dzirdēt noturību, smalkumu un ritmā slēptu melodiju. Uzstāšanās laikā klausītāju pilnībā pārņem skaņa un performance, novietojot mākslinieku otrajā plānā, norāda Jansons.

Grupa "Swans' dibināta 1982. gadā Ņujorkā. Tā tiek uzskatīta par vienu no ietekmīgākajām eksperimentālā roka apvienībām 20. gadsimta pēdējās desmitgadēs, kas atstājusi nospiedumu tādos žanros kā "noise rock", "post punk", "industrial" un arī "post roks" un "post metāls".

"Swans" koncerts būs alternatīvas mūzikas cikla "Ceļabiedri" 2023. gada sezonas noslēdzošais pasākums sadarbībā ar alternatīvas kultūras kustību ''Vārnu Laiks''.

Biļetes nonāks pārdošanā trešdien, 24. maijā, pulksten 12.