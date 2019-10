Rīgā uzstāsies Krievijas pianists – virtuozs Staņislavs Solovjovs

Rīgā, Reformātu baznīcā, Mārstaļu ielā 10, 30. novembrī pulksten 19.00 notiks starptautisko konkursu laureāta, populārā Sanktpēterburgas pianista Staņislava Solovjova solokoncerts "Sapņi par romantiku", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Programmā skanēs Franca Šūberta, Roberta Šūmaņa un Ferenca Lista skaņdarbi.

Staņislavs Solovjovs tiek raksturots kā virtuozs pianists – solists un koncertmeistars, spilgts Sanktpēterburgas klavierskolas pārstāvis.

"Viens no retajiem pianistiem, kurš spēj būt vienlīdz pārliecinošs gan plašās soloprogrammās, gan arī kameransamblī vai spēlējot pavadījumu," raksta koncerta rīkotāji.

Staņislavs Solovjovs absolvējis Sanktpēterburgas konservatoriju, ar lieliem panākumiem uzstājies Latvijā, Krievijā, Eiropas valstīs. 2001. gada aprīlī notika pianista debijas solokoncerts Nīderlandē, slavenajā Amsterdamas "Concertgebouw" koncertzālē. Tāpat Staņislavs Solovjovs ir koncertējis Latvijā, Vācijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Austrijā, Serbijā, Francijā, Polijā, Grieķijā, Dienvidkorejā, Somijā, Spānijā un Izraēlā. Uzstājies kopā ar Sanktpēterburgas Akadēmisko simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Belgradas un Vroclavas simfoniskajiem orķestriem, Sanktpēterburgas Valsts simfonisko orķestri, Sanktpēterburgas simfonisko orķestri "Klasika" un daudziem citiem.

"Staņislavs Solovjovs, nenoliedzami, ir pasaules līmeņa mūziķis, kura spēle ir pārāka par citiem manis dzirdētajiem klavierkoncertiem. Rīgas koncerta repertuārā būs skaņdarbs, kura izpildījumu gaidu jau daudzusgadus – Ferenca Lista Ungāru rapsodija Nr.6. Sagaidu patiesu baudījumu no Solovjova talantīgās un spilgtās klavierspēles," ar saviem iespaidiem dalījās viens no pianista cienītājiem, Siguldas Opermūzikas svētku producents un dibinātājs Dainis Kalns.

Staņislavs Solovjovs no 2006. gada vada kameransambļu klasi Sanktpēterburgas konservatorijā, no 2017. gada ir kameransambļu katedras docents. Tāpat no 2003. gada ir vieskoncertmeistars Marktoberdorfas vasaras mūzikas akadēmijā Vācijā.

Mūziķis ir daudzu starptautisku konkursu, tostarp IV Starptautiskā Jāzepa Vītola pianistu konkursa (Rīga, 2002) un III Starptautiskā Ferenca Lista pianistu konkursa Vroclavā (Polija , 2005) laureāts. 2011. gadā XIV Starptautiskajā Čaikovska konkursā ieguva diplomu "Labākais koncertmeistars".

No 2012. gada ir viens no visjaunākajiem Sanktpēterburgas Nikolaja Rimska-Korsakova valsts konservatorijas pasniedzējiem. Katru gadu darbojas konkursa "Uzlecošās zvaigznes" žūrijā un piedalās visos "Kaziņika dienu" koncertos un meistarklasēs. 2019.gada "Kaziņika dienu" atklāšanā nospēlēja fenomenālu koncertu kopā ar Daniēlu Lozakoviču. Mūzika diskogrāfijā ir solodisks, kurā skan Bēthovena, Skrjabina, Lista, Prokofjeva skaņdarbi.