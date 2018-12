Roka veterāni 'Smokie' svin 55. jubileju un atgriežas Rīgā

Trešdien, 12. decembrī, "Arēnā Rīga" kopā ar Sanktpēterburgas simfonisko orķestri uzstāsies britu rokgrupa "Smokie", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

"Smokie" šogad svin 55 gadu jubileju kopš dibināšanas brīža. Tik ilgu mūžu grupas dalībnieki skaidro ar savu dziesmu spēcīgajām melodijām, no kurām daudzas jau kļuvušas par klasiku. Iedvesmu savām dziesmām viņi smeļas gan no jaunākajām muzikālajām vēsmām, gan arī no Bēthovena un Debisī skaņdarbiem.

Ilgo pastāvēšanas gadu laikā grupa "Smokie" ir piedzīvojusi arī grūtus brīžus. Vissmagākā bija grupas locekļa Alana Bārtona autoavārija uz šosejas Vācijā, tomēr grupai izdevās sakopot spēkus un 1995. gadā atkal atsākt darbību. Mūsdienu pasaulē, kad mūzikas industrija ir ļoti mainījusies un lielākā daļa melodiju vairs netiek ierakstītas platēs un diskos, bet gan ir milzu ātrumā pieejamas digitālā formā ikvienam neatkarīgi no atrašanās vietas, "Smokie" turpina priecēt savus klausītājus un aktīvi koncertē visā pasaulē.

Pašu grupas dalībnieku vārdiem sakot, koncerts, kurš jau izpelnījies panākumus Ungārijā, Slovākijā un Čehijā, būs īsts muzikāls uzvedums, kaut kas vairāk par vienkārši pieciem mūziķiem uz skatuves. "Smokie" kopā ar Sanktpēterburgas simfonisko orķestri Ļeva Dunajeva vadībā izpildīs leģendāras kompozīcijas, savukārt koncertuzvedumu ievadīs Jāņa Buķeļa dziesmas.

Biļetes iegādājamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā.