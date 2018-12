Rokenrola slavas zālē uzņems septiņus jaunus biedrus – tostarp 'The Cure' un 'Radiohead'

Nākamgad Rokenrola slavas zālē tiks uzņemti septiņi jauni mākslinieki – britu rokgrupas "The Cure", "Radiohead", "Roxy Music", "Def Leppard" un "The Zombies", kā arī amerikāņu dziedātāja Dženeta Džeksone un britu-amerikāņu rokgrupas "Fleetwood Mac" vokāliste Stīvija Niksa, vēsta Lielbritānijas raidsabiedrība BBC.

Šie septiņi "jauniesauktie" ir lielākais vienlaikus uzņemto mākslinieku skaits kopš 2004. gada. Kopumā šobrīd tajā ir uzņemti 330 biedri. Mākslinieki ir piemēroti uzņemšanai Rokenrola slavas zālē 25 gadus pēc viņu debijas albuma uzņemšanas.

Niksa Rokenrola slavas zālē jau bija uzņemta kā "Fleetwood Mac" dalībniece, tādējādi viņa ir pirmā sieviete, kura tajā uzņemta divas reizes. "Tikt atzītai par savu solo darbību liek man ievilkt dziļu elpu un smaidīt," viņa sacīja. "Tā ir lieliska sajūta!"

"Def Leppard", "Roxy Music" un Stīvija Niksa uzņemšanai tika atzīti uzreiz pēc tam, kad viņu vārdi parādījās balsošanā. Savukārt Dženetai Džeksonai tas izdevās pēc trešā mēģinājuma – par spīti tam, ka viņa ir viena no Amerikas veiksmīgākajām māksliniecēm-sievietēm.

"Mēs to izdarījām, draugi! Paldies jums visiem par mīlestību un atbalstu," Džeksone rakstīja savā "Twitter" kontā pēc tam, kad uzzināja jaunumus.

We did it u guys 💜 Thank U for all your love and support. #RockHall2019 pic.twitter.com/1APrRJdmTv

— Janet Jackson (@JanetJackson) December 13, 2018

Taču viņai nenācās gaidīt tik ilgi kā "The Zombies", kuri iekļaušanas kritērijiem atbilst no 1989. gada un balsojumā par iekļaušanu ir piedalījušies trīs reizes. "Tu sāc šaubīties, ka tas varētu notikt," apvienības dziedātājs Kolins Blanstouns atklāja "Rolling Stone". "Esmu centies būt par to būt diezgan filozofisks un sacīt sev – ja mūs neiekļaus, tas būs nedaudz jautri. Taču, protams, kad tevi iekļauj, viss mainās. Tas šķiet kā karjeru un dzīvi iezīmējošs brīdis."

Lai arī "Def Leppard" līderis Džo Eliots reiz izsacījies, ka grupa "laipni atteiktu" pievienošanu Rokenrola slavas zāles biedriem, tomēr domas ir mainījušās. "Ja paskatāmies uz tiem, kuri ir uzņemti, tas ir acīmredzami, ka tu gribi šajā bariņā atrasties," viņš atklājis "Billboard".

Savukārt "Radiohead", iespējams, uz ceremoniju nemaz neieradīsies. "Es negribu būt rupjš, taču ja man jautā, ko es tajā vakarā labprātāk darītu, tad es sēdētu mājās pie kamīna vai arī ietu uz mēģinājumu," par nomināciju izsacījies grupas ģitārists Eds O`Braeins. Vienīgi basists Kolins Grīnvuds bija krietni pozitīvāks, atklājot "Rolling Stone", ka būtu "pateicīgs" par šādu atzinību, lai arī atzīst, ka pārējie grupas biedri varētu nebūt tik entuziastiski.

Šogad slavas zālē neiekļuva amerikāņu hiphopa mākslinieks LL Cool J, amerikāņu rokgrupa "Rage Against the Machine" un elektroniskās mūzikas pionieri no Vācijas – "Kraftwerk".

Uzņemšanas ceremonija notiks 2019. gada 29. martā, "Barclays" arēnā Bruklinā, Ņujorkā.