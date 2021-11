Rokenrola slavas zālē uzņemti Jay-Z, 'Foo Fighters' un Tīna Tērnere

Nedēļas nogalē Klīvlendā, ASV, notikusi ikgadējā svinīgā uzņemšana Rokenrola slavas zālē. Šogad pasākumā tika godināti reperi LL Cool J un Jay-Z, rokgrupa "Foo Fighters" un popmūzikas dīva Tīna Tērnere.

Tāpat pie goda tikt iekļautiem Rokenrola slavas zālē tika dziesminiece Kerola Kinga, grupa "The Go-Go's", kā arī multiinstrumentālists un dziedātājs Tods Rundgrēns.

Kā allaž, ceremoniju papildināja īpaši muzikālie priekšnesumi, kuros vakara galvenie varoņi uzstājās kopā gan ar saviem elkiem, gan jaunāku paaudžu mūziķiem, kurus iedvesmojusi viņu daiļrade.

Ceremoniju atklāja kantrī un popmūzikas zvaigzne Teilore Svifta ar vienu no zināmākajām Kerolas Kingas dziesmām - "Will You Love Me Tomorrow". Tās oriģināls iznāca 1971. gadā un kļuva par vienu desmitgades populārākajām dziesmām, kuras ieraksts tika pārdots vairāk nekā 25 miljonos eksemplāru.

Viena no pirmajām hip-hopa mūzikas superzvaigznēm – 80. gadu reperis LL Cool J (attēlā) – uzstājās kopā ar Eminemu un Dženiferu Lopesu, izpildot savu dziesmu popūriju.

Šobrīd 81 gadu vecā Tīna Tērnere dzīvo Šveicē un uz ceremoniju nebija ieradusies. Pateicības runā, kas tika pārraidīta video formātā, dziedātāja sacīja, ja viņai joprojām šajā vecumā tiekot piešķirtas balvas, tad, acīmredzot, ir kaut kas izdarīts pareizi.

Dziedātājas simboliskā uzņemšana Rokenrola slavas zālē bija uzticēta aktrisei Eindželai Basetai, kura atveidoja Tīnu Tērneri biogrāfiskajā filmā "What's Love Got To Do With It" (1993). Par godu popmūzikas leģendai ceremonijā uzstājās duets – Kīts Ērbans un dziedātāja H.E.R. – izpildot dziesmu "It's Only Love", ko savulaik Tērnere dziedāja duetā ar Braienu Adamsu. Adamss uz ceremoniju nebija varējis ierasties pozitīvas Covid-19 diagnozes dēļ. Pasākuma izskanēja arī hits "What's Love Got To Do With It" kantrī mūziķes Mikijas Geitones izpildījumā, bet vienu no pirmajām Tērneres populārajām dziesmām "River Deep, Mountain High" šoreiz dziedāja Kristina Agilera.

Savukārt Jay-Z tika īpašs gods – viņa uzņemšanas runu teica bijušais ASV prezidents Baraks Obama un komiķis Deivs Šapels. Jay-Z un jau pieminētais LL Cool J ir vieni no retajiem repa sola māksliniekiem, kas uzņemti Rokenrola slavas zālē. Pirms viņiem pie šī goda tikuši Notorious B.I.G. un Tupaks Šakurs.

Rokenrola slavas zālē tika uzņemta arī grupa "Foo Fighters". Tās līderis Deivs Grols pie šī goda tika otro reizi - 2014. gadā viņš slavas zālē tika uzņemts kā grupas "Nirvana" dalībnieks.

"Foo Fighters" uzstāšanās ar trīs dziesmu kompilācija noslēdza šā gada ceremoniju, bet uz skatuves grupai pievienojās arī leģendārais bītls Pols Makartnijs.

Jau ziņots, ka pērn ceremonija Covid-19 pandēmijas dēļ notika virtuālā formātā, bet šogad pasākums skatītāju pilnā arēnā bija atgriešanās pie normalitātes.

Uz uzņemšanu Rokenrola slavas zālē var pretendēt mūziķi un grupas, kuru debijas albums iznācis ne mazāk kā pirms 25 gadiem.