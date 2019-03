Rokkafejnīcā uzstāsies multiinstrumentālists Kventins Mūrs

"Riga Jazz Club", kas organizē koncertus vairākās Rīgas vietās, uzsācis jaunu koncertsēriju "Rising stars of R'n'B, soul & funk". Pirmajā tā koncertā uzstājās amerikāņu dziedātāja Mylah, bet 7. aprīlī Latvijas 1. rokkafejnīcā pulksten 19.00 uz skatuves kāps daudzpusīgais amerikāņu multiinstrumentālists Kventins Mūrs (Quentin Moore), portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Kventins Mūrs ir īpaši atzīts izpildītājs savās mājās Dalasā, bet guvis vērā ņemamus panākumus arī ārpus Amerikas. Ar jaunāko disku "Black Privilege", piemēram, iekarots arī Apvienotās Karalistes soulmūzikas albumu topa pirmais desmitnieks. Savukārt iepriekšējā albuma "You Forgot Your Heart" hits "Natural Sista" sešas nedēļas noturējās britu soulmūzikas singlu topa virsotnē.

Pēc šiem panākumiem dziedātājs, ģitārists, bundzinieks un vēl citu mūzikas instrumentu pārvaldītājs Mūrs devās izpārdotā tūrē gan pa Eiropu, gan Krieviju. Loģiski, ka ar regulāriem koncertiem dažādos štatos tiek priecēti arī amerikāņu fani.

Pats Kventins īpašu uzsvaru liek uz savu dziesmu izjusto liriku, kas aizved mīlestības dažādo izjūtu dziļumos, variējot no brīvības līdz sirdssāpēm un īstam piepildījumam beigu beigās. Viņa mūzika gan liek ķermenim un dvēselei kustēties arī bez iedziļināšanās tekstā. Tā skan nepiespiesti un šķiet dzidra kā kalnu strauta ūdens. Tāds ir arī pats maigā falseta un nobriedušā baritona apvienotājs Mūrs, kuram enerģija un smaids kabatā nav jāmeklē, kas arī radījis lielo viņa koncertu apmeklētāju skaitu daudzās valstīs.

Teksasas muzikālākajā pilsētā Ostinā augušais Kventins mūzikā pievērsās jau bērnībā, kad kopā ar vecākiem apmeklēja baznīcas pasākumus un ātri vien iemācījās spēlēt vairākus mūzikas instrumentus. Universitātes laikā viņam tika prognozēta spoža nākotne amerikāņu futbolā, taču daudziem tagadējiem melomāniem par prieku Mūrs izvēlējās mūzikas ceļu. Šīs izvēles sekas nu būs iespēja izbaudīt arī Rīgas auditorijai.

Rokkafejnīcā Kventins, visticamāk, uzspēlēs gan savu jaunāko singlu "Chocolate Daddy", gan vairāku soulmūzikas klasikas hitu kaverversijas.

Koncertsērijā "Rising stars of R'n'B, soul & funk" arī turpmāk uzstāsies jauni, bet atzinību jau guvuši R'n'B, soul un funk mūzikas izpildītāji no ASV, Lielbritānijas, Vācijas un Itālijas. Pasākumu cikla viens no mērķiem ir dot iespēju visplašākajai klausītāju auditorijai regulāri apmeklēt spožu un aktuālu konkrēto stilu mūziķu koncertus.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā vai pirms koncerta rokkafejnīcā (Mārstaļu ielā 2/4).