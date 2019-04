'Royal Blood' papildina 'Positivus' festivāla programmu

Aprīļa izskaņā jaunu papildinājumu programmai izziņo "Positivus" festivāla rīkotāji. Pirmo reizi Baltijā tieši "Positivus" programmā uzstāsies britu rokmūzikas duets "Royal Blood", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Viena no šā brīža aktuālajām jaunajām britu rokmūzikas apvienībās saņēmusi tādas balvas kā "Labākā Britu duets Royal Blood, kas ir saņēmuši tādus apbalvojumus kā "Labākā Britu grupa" 2015. gada "BRIT Awards" un "Mercury" balvas nomināciju kā "Gada labākais albums" par paštitulēto debijas ierakstu, kas iznāca 2014. gadā.

""Royal Blood" ir britu roka duets, kurā muzicē divi draugi – bundzinieks Bens Tačers un basģitārists/vokālists Maiks Kerrs. Lai arī mūziķi savus skaņdarbus veido tikai ar divu instrumentu palīdzību, rezultāts ir iespaidīgs - rībošās bungu skaņas un dārdošie ģitāru rifi tiek pasniegti ar dziļi melodisku piesātinātību. "Royal Blood" spēlē dinamisku blūzroku, kura intensitāte pielīdzināma tādiem žanra meistariem kā "The White Stripes", "The Black Keys" un "Two Gallants"," raksta festivāla rīkotāji.

2014. gadā grupa izcīnīja arī prestižo NME balvu kategorijās "Labākais dzīvais izpildījums" un "Labākā jaunā apvienība", "Kerrang!" balvu kā "Labākie britu jaunpienācēji". Tāpat "Royal Blood" saņēmuši "Q Awards" apbalvojumu par "Labāko koncertu", GMA balvu kā "Labākie jaunpienācēji" ne-metāla grupu kategorijā. BBC iekļāva "Royal Blood" savā ikgadējā mūzikas apskatā "Sound of 2014",

Apvienības panākumiem sekojušas koncertturnejas ar mūzikas leģendām Igiju Popu un "Foo Fighters", savukārt "Arctic Monkeys" uzaicināja duetu iesildīt pārpildīto "Finsbury Park" šovu.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks divas dienas – 26. un 27. jūlijā. Līdz šim jau izziņots, ka programmā uzstāsies tādi mākslinieki kā "The 1975", "Disclosure" Dj set, "Underworld", un citi.

Biļetes uz festivālu nopērmakas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.