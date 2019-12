Senās mūzikas ansamblis 'Hortus Musicus' aicina uz koncertu 'Ziemassvētki Venēcijā'

Dzintaru koncertzālē Ziemassvētku festivāla programmā sestdien, 22. decembrī, pulksten 17.00 uz koncertu "Ziemassvētki Venēcijā" aicinās festivāla īpašie viesi – ievērojamais senās mūzikas ansamblis "Hortus Musicus", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Koncertam Dzintaru koncertzālē "Hortus Musicus" sarūpējuši īpašu senās mūzikas programmu, kas galvenokārt nākusi no Venēcijas. Tajā skanēs Klaudio Monteverdi madrigāli, kas mūzikas vēsturē uzskatāmi par vienu no augstākajām vokālās mākslas virsotnēm, itāļa Arkandželo Korelli sonāte ''La Follia'', Džordžo Mainerio deju kolekcija ''Il primo libro de balli''. Koncertā tiks atskaņotas arī daļas no viduslaiku poēmu krājuma ''Carmina Burana'', ar kurām Karls Orfs 20. gadsimtā sakomponēja slaveno kantāti ar tādu pašu nosaukumu. ''Carmina Burana'' poēmās atklājas viduslaiku dzīves laicīgā puse – mīlas dziesmas, rindas, kas piesātinātas ar viduslaiku humoru, himniski pacilāti teksti, dzīru attēlojumi un mīlas dzeja. Skanēs arī viduslaiku deju izlase no Itālijas un Francijas.

''Hortus Musicus'' var uzskatīt par senāko joprojām koncertējošo senās mūzikas ansambli Austrumeiropā un par vienu no ilgāk strādājošajiem visā Eiropā, kuru 1972. gadā dibināja vijolnieks un diriģents Andress Mustonens. Kolektīva programmās iekļauta mūzika no 8. līdz 20. gadsimtam: gregoriskie dziedājumi, viduslaiku liturģiskā drāma, himnas un motetes, flāmu skolas mūzika, 16. gadsimta polifonija, franču dziesmas, itāļu madrigāli, renesanses deju svītas no visas Eiropas, 17. un 18. gadsimta baroka sonātes, kā arī laicīgie un sakrālie opusi, 20. gadsimta skaņdarbi, kas nereti komponēti tieši ''Hortus Musicus''.

Kopš ansambļa dibināšanas ''Hortus Musicus'' un Andress Mustonens pastāvīgi uzstājušies mūzikas festivālos Utrehtā, Malmē, koncertējuši Prāgā, Pēterburgā un Maskavā, Mocarta svētkos Šemnicā, Jaffas festivālā Izraēlā, Lufthansas Baroka festivālā Londonā, Skotu Agrīnās mūzikas festivālā Glāzgovā, Lokenhausas festivālā Austrijā, Kumo Kamermūzikas festivālā u. c. Šo gadu laikā Andress Mustonens un "Hortus Musicus" savu darbību iemūžinājuši 25 diskos.

Jau ziņots, ka Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē norisinās no 2019. gada 13. decembra līdz 2020. gada 7. janvārim.