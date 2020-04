Septembrī Liepājā ar jaunu koncertprogrammu uzstāsies 'Melo-M' un Dināra Rudāne

Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 12. septembrī pulksten 18 varēs baudīt "Melo-M" jaunāko koncertprogrammu "Pieci elementi", ko čellu trio radījis sadarbībā ar dziedātāju Dināru Rudāni, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

"Beidzot esam īstenojuši programmu, par ko idejas mums gaisā virmoja jau pirms vairākiem gadiem, kad ar Dināru tikāmies dažādos muzikālos projektos. Jau toreiz sapratām, ka varētu kopīgi radīt jaudīgu "crossover" koncertprogrammu, kur balss, čelli un perkusijas ceļo vismaz piecos mūzikas žanros – sākot ar Mocartu un beidzot ar mūsdienu popa un roka mūziku," stāsta "Melo-M" līderis Kārlis Auzāns.

Jaunā un muzikāli daudzveidīgā koncertprogramma "Pieci elementi" dzirdami dažādu žanru un noskaņu skaņdarbi. Koncertprogrammas nosaukums nav nejaušība. Tajā valda piecas dažādas mūzikas noskaņas – akadēmiskā mūzika, roks un popmūzika, latviešu autoru dziesmas, arī atsauces uz tautas jeb pasaules mūziku.

Uz skatuves kāps pieci mūziķi – kopā ar "Melo-M" čellistiem Kārli Auzānu, Miķeli Dobičinu un Jāni Paulu tas, kā ierasts, būs arī sitaminstrumentālists Miķelis Vīte, savukārt īpašā viešņa šajā programmā, protams, būs dziedātāja Dināra Rudāne.

Koncertprogrammas nosaukums ir saistīts arī ar kādu īpašu muzikālu pārsteigumu – Dināras Rudānes un "Melo-M" sadarbībā ir iestudēts skaņdarbs "Dīvas deja", kas plašāk pazīstams no Lika Besona filmas "Piektais elements" un izceļas ar īpašu vokālo sarežģītību.

Programmā skanēs arī grupas "Queen" dziesmu "Who Wants To Live Forever", roka himnu "Smoke On The Water", Enijas Lenoksas savulaik dziedāto "Sweet Dreams", kā arī Volfganga Amadeja Mocarta Nakts karalienes āriju no operas "Burvju flauta" un vēl daudzus citus skaņdarbus.

Biļetes uz koncertu pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.