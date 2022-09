Šī gada 'Skaņu mežā' uzstāsies britu tehno smagsvars Perc

Šī gada festivālā "Skaņu mežs", kas Rīgā notiks no 23. līdz 25. septembrim, uzstāsies britu tehno mūzikas producents Perc, kas īpaši Latvijas publikai būs sagatavojis eksperimentālu uzstāšanos, portālu "Delfi" informē organizatori.

Atgādinām, ka centrālie festivāla koncerti šogad notiks kultūras norišu vietā "Hanzas perons", bet festivālu ievadīs koncerts 16. septembrī Āgenskalna tirgus paviljona otrajā stāvā.

Medijs "MixMag" Eliju Velsu (Ali Wells), pazīstamu arī kā Perc, nodēvējis par "britu tehno zvaigzni" un "mežonīga tehno meistaru", savukārt portāls "Resident Advisor" rakstījis sekojošo: "Reti kurš spēj tehno likt izklausīties tik bīstami un destruktīvi kā to dara Perc."

2012. gadā - vēl savas mūziķa karjeras pirmsākumos - Perc saņēma BBC ierosināto apbalvojumu "Tomorrow's Cult Artist" ("Rītdienas kulta mūziķis").

Kā raksta jau minētais medijs "Resident Advisor", Perc ir bijis industriāla un robusta tehno priekšgājējs un ar savu izdevniecību "Perc Trax" palīdzējis līdzīgi domājošiem māksliniekiem sasniegt plašāku auditoriju. To vidū ir tādi producenti kā Ansome un Truss. Perc ir uzstājies tādos prestižos tehno klubos kā Berlīnes "Berghain", Londonas "Fabric" un Buenosairesas "Cocoliche".

Skaņdarbs "Look What Your Love Has Done To Me" no Perc 2017. gada albuma "Bitter Music" mūziķim izvērtās par sava veida superhitu - tas ir vispārdotākais skaņdarbs izdevniecības "Perc Trax" vēsturē, un, attiecīgi jau vairākkārt citētajam medijam "Resident Advisor", tam sekojis neordināri plašs klāsts atdarinājumu un remiksu.

Tiesa, Perc festivālā neuzstāsies ar deju mūzikas programmu. Mūziķis jau iepriekš ticis aicināts uzstāsies festivālā, taču izteicis nedrošību, vai viņa mūzika iekļaujas pasākuma programmā līdzās brīvajai improvizācijai, troksnim un laikmetīgajai mūzikai. Šis šķietamais šķērslis "Skaņu meža" 20. jubilejas svinībās tiks pārvarēts, mūziķim uzstājoties ar īpaši šim festivālam sagatavotu eksperimentālās mūzikas programmu.

Perc nav svešinieks eksperimentālajai mūzikai - 2013. gadā viņš sadarbojies ar vācu industriālā roka grupu "Einstürzende Neubauten", savukārt abstraktākajos viņa albuma "The Power and The Glory" brīžos ir dzirdams metāla grupas "Dethscalator" dalībnieka Dena Čendlera (Dan Chandler) vokāls.

"Skaņu meža" rīkotāji informē arī par izmaiņām un papildinājumiem festivāla programmā:

iepriekš izziņotais bezmaksas ievadpasākums Āgenskalna tirgū sāksies nevis pulksten 18, bet gan pulksten 19;

pretēji iepriekš ziņotajam, duets "Space Afrika" uzstāsies 24. septembra vakarā, savukārt Juko Araki un M. Kaje Kastaņeto - 23. septembra koncertvakarā;

skaņu mākslinieks Florians Hekers (Florian Hecker) neuzstāsies festivālā;

abus centrālos festivāla koncertvakarus noslēgs DJ seti - 23. septembra pasākuma izskaņā būs dzirdams tumšā tehno producents un dīdžejs SKD, bet 24. septembrī vinilplašu manipulatore un skaņu māksliniece Mariama Rezaei (Mariam Rezaei) atskaņos savu jungle mūzikas kolekciju;

23. septembra koncertvakaru atklās pašmāju trokšņu mūzikas grupa "Zahnrad";

25. septembrī, pulksten 13, "Hanzas peronā" notiks bezmaksas papildus koncerts, kurā tiks prezentēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ grantu atbalstu īstenotais Lindas Leimanes, Mārtiņa Grauda un Sabīnes Moores jaundarbs bērniem.

"Skaņu mežs" ir eksperimentālās un avangarda mūzikas festivāls, kas Rīgā notiek ik rudeni kopš 2003. gada. Festivāls tiek organizēts, lai atainotu pašas jaunākās norises mūzikas pasaulē un lai provocētu interesantus muzikālus notikumus Rīgā, tādā veidā padarot šo pilsētu par kulturāli interesantāku vietu tās iedzīvotājiem.