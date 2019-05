'Skaņu mežā' šogad uzstāsies grupas 'Swans' līderis Maikls Džirā

Nepieradinātās mūzikas festivālā "Skaņu mežs" šogad viens no galvenajiem māksliniekiem būs grupas "Swans" līderis Maikls Džirā (Michael Gira), portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Leģendārās eksperimentālās roka grupas dalībnieks Rīgā viesosies ar dziesmās balstītu akustisku solo priekšnesumu. Tāpat viens no māksliniekiem būs "Swans" ģitārists Normans Vestbergs (Norman Westberg), kas sniegs ambientās mūzikas koncertu.

"Skaņu mežs" šogad norisināsies 11. un 12. oktobrī jaunajā kultūras ēkā "Hanzas perons" (Hanzas iela 16a), savukārt tā bezmaksas ievadkoncerts noritēs 5. oktobrī mākslas muzejā "Rīgas birža".

Maikls Džirā (1954) ir amerikāņu mūziķis, ierakstu producents un rakstnieks, kas 1982. gadā dibināja ievērojamo eksperimentālā roka grupu "Swans", ko medijs "The Guardian" savulaik nodēvējis par skaļāko un smagāko grupu pasaulē. Grupa ir piedzīvojusi virkni dažādu sastāvu – tās nesenākās inkarnācijas darbību Džirā pārtraucis 2017. gadā un nu jau atkal sola grupu atdzīvināt jaunā sastāvā. Topošajai "Swans" versijai Džirā jau ir uzrakstījis vairumu dziesmu, un līdzās lojālai publikai jau pazīstamiem skaņdarbiem tās izpildīs arī šajā solo koncertā. Tas ir iederīgi, jo kopš "Swans" sākotnējās izjukšanas 1997. gadā Džirā visu savu muzikālo projektu skaņdarbus rakstījis, vienatnē dziedot un spēlējot ģitāru – viņa solo koncerti ir iespēja šīs dziesmas iepazīt to sākotnējās versijās, kas reizēm krasi atšķiras no "Swans" vai "Angels of Light" albumos dzirdamā.

Līdzīgi kā Džirā solo ieraksti (piemēram "I'm Singing To You from My Room" un "Solo Recordings at Home"), arī viņa solo koncerti no "Swans" daiļrades – it īpaši nesenās – atšķiras, galvenokārt, ar to, ka tie ir balstīti dziesmās, nevis abstraktrākās instrumentālās atkāpēs. Šī arī būs nozīmīgākā koncerta atšķirība no 2011. gadā notikušās "Swans" viesošanās Rīgā.

Kā raksta "Skaņu mežs" rīkotāji, Džirā solo mūzika ir repetitīva un hipnotiska, taču brīžiem arī neparedzama, izceļot savdabīgus, avangarda popmūzikai radniecīgus elementus pat tādos žanros kā folks, katrī un blūzs. Skaļuma izpratnē Džirā solo koncerti nobāl "Swans" radikāli skaļo priekšnesumu priekšā, taču arī par klusiem šos koncertus noteikti nevar nosaukt – pats Džirā tos savulaik raksturojis sekojoši: "Tiem ir pilna skaņa. Nevarētu arī teikt, ka gluži čukstu, kad dziedu. Iedomājieties blūza dziedātāju Hownlin' Wolf, uzstājoties Bēlas Bartoka pavadījumā."

Atslēga "Swans" ilgajai pastāvēšanai ir spēja rotaļāties ar muzikālo formu, nezaudējot raksturu un saturisko līniju, kas sakņojas Džirā spēcīgajā un harizmātiskajā personībā. Savā 15 gadu ilgajā pirmajā pastāvēšanas posmā grupa piedzīvoja pamatīgu transformāciju. Tā sāka ar skarbu un mehānisku protoindustriālo roku, kas pārtapa bagātīgās muzikālās tekstūrās un maigās akustiskās dziesmās. Viņu galējais muzikālais vēstījums realizējās vairāk nekā divas stundas garajā albumā "Soundtracks for the Blind", kurā apvienojās visi iepriekšminētie elementi. Pēc 1999. gada, kad Swans tika "pārtraukti", Džirā vadīja projektu "Angels of Light". Līdzās muzicēšanai viņš laiku atlicināja arī rakstniecībai, mūzikas producēšanai un publicēšanai izdevniecībā "Young God Records". Džirā ir producējis ierakstus tādiem talantiem kā Devendra Banharts (Devendra Banhart), Līsa Džermano (Lisa Germano), Akron/Family, Larkina Grima (Larkin Grimm) un Džeimss Blekšovs (James Blackshaw).

2010. gada janvārī Maikls Džirā atkal atdzīvināja "Swans" jaunā sastāvā un deviņus mēnešus vēlāk, 23. septembrī, izdeva tās albumu "My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky", kas acumirklī izpelnījās augstus kritiķu vērtējumus. 2011. gadā šā albuma prezentācijas turnejas ietvaros Swans sniedza koncertu VEF kultūras pilī – arī toreiz to rīkoja "Skaņu mežs".

"Swans" savā otrajā eksistences posmā piedzīvoja īpašu kritiķu atzinību. Mūzikas kritikas portāls "Pitchfork", piemēram, divus no šī perioda albumiem – "The Seer" un "To Be Kind" – novērtēja ar 9 no 10 ballēm, piešķirot "labākās jaunās mūzikas" titulu. Par mītu cienīgiem kļuva arī grupas nereti divas ar pusi stundas garie koncerti, medijam "Electronic Beats" pat minot, ka tieši šie "eksplozīvie, virstoņiem bagātie priekšnesumi" palīdzēja "Swans" kļūt par "vienu no ievērojamākajām un ietekmīgākajām mūsdienu rokgrupām".

"Swans" par iedvesmas avotu dēvējušas tādas grupas kā "Nirvana", "Tool", "My Dying Bride", "Neurosis", "Godflesh" un "Melvins".

Vienā vakarā ar Maiklu Džirā uz "Skaņu meža" skatuves kāps arī ilggadējais grupas "Swans" ģitārists Normans Vestbergs ar ambientās mūzikas priekšnesumu. Vestbergs ir bijis klātesošs gandrīz visos "Swans" sastāvos. Viņa nesenāko ierakstu "After Vacation" medijs "Self-Titled" nosaucis par "klusumu pēc vētras", komiski to salīdzinot ar pēdējā "Swans" albuma abrazīvo skanējumu. "Tas tiesa, man patīk, ka mana mūzika saglabā meditatīvu dabu, ļaujot klausītājam vai nu periodiski novērsties no tās, vai nu klausīties to ar nedalītu uzmanību," Vestbergs atzinis intervijā jau minētajam žurnālam. "After Vacation" nācis klajā ievērojamajā ambientās mūzikas izdevniecībā "Room 40", ko vada austrāliešu mūziķis Lorenss Inglišs (Lawrence English).

2019. gadā "Skaņu mežs" notiek 17. reizi. Centrālie festivāla koncertvakari noritēs 11. un 12. oktobrī jaunatklātajā kultūras ēkā "Hanzas perons". Festivāla mūziķi tiks izziņoti tuvāko mēnešu laikā.