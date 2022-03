Ukrainas pankroka grupa "Beton" jeb "Betons" ar leģendārās britu grupas "The Clash" svētību ierakstījusi jaunu versiju dziesmai "London Calling" ar mērķi vākt līdzekļus Ukrainas atbalstam, raksta "Guardian". Dziesmā "Kyiv Calling" ukraiņu panki aicina visu pārējo pasauli atbalstīt savas valsts aizsardzību pret Krievijas iebrucējiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visi no dziesmas atskaņošanas iegūtie līdzekļi tiks novirzīti pretošanās kustībai "Free Ukraine", lai palīdzētu finansēt vienotas komunikācijas sistēmas izveidi, kas informēs Ukrainas iedzīvotājus par apdraudējumiem. Ukraiņu grupas dalībniekiem izdevās iegūt atļauju no atlikušajiem "The Clash" dalībniekiem izmantot gan oriģinālās dziesmas mūziku, gan tekstu, kas tika attiecīgi pārveidots, lai sniegtu pasaulei uzsaukumu palīdzēt Ukrainai. "Kyiv Calling" dziesmas miksu Losandželosā veidojis producents Denijs Seibers, kurš iepriekš sadarbojies ar Deividu Boviju un "Rolling Stones".

Grupas "Betons" dalībnieki ir Bohdans Hrinko, Oļegs Hula un Andrijs Žolobs, kuri dziesmas sākotnējo ierakstu veica Ļvivā. Dziesmai izveidots arī videoklips, kurā iekļauts grupas draugu, ģimenes locekļu, kolēģu un brīvprātīgo uzņemtais materiāls, un tajā redzami nesenie Krievijas spēku uzbrukumi dažādām Ukrainas pilsētām – no Harkivas līdz Kijivai. Jaunās dziesmas tekstā grupa pauž: "Tuvojas dzelzs laikmets, aizkars aizveras" un "Kijiva izsauc NATO/Aizmirsti to brāl, mēs netiksim galā paši."

Jāpiebilst, ka paši grupas dalībnieki arī tiešā veidā iesaistījušies Ukrainas aizsardzībā. Žolobs, ģitārists un vokālists, ir ārsts-ortopēds, kurš sniedz palīdzību cietušajiem, bet Hrinko un Hula iestājušies teritoriālās aizsardzības spēkos. Ikdienā Hrinko strādā par arhitektu, bet Hula ir līdzīpašnieks koncertu skaņas un apgaismojuma aprīkojuma piegādes uzņēmumā.

"Daudzi Ukrainas mūziķi šodien atrodas kaujas laukā vai teritoriālajā aizsardzībā," intervijā atklāj Žolobs. "Viņi ir nomainījuši ģitāras pret ieročiem. Mēs ceram, ka šī dziesma parāda ukraiņu gara spēku un pretestību Krievijas agresijai. Mēs priecājamies, ka šo dziesmu atskaņos visā pasaulē kā vienotības un cerības simbolu."

Oriģinālā dziesma "London Calling" tika uzrakstīta 1979. gadā, kamēr "The Clash" atradās pasaules koncertturnejā, un to iedvesmoja vairāki aktuālie ģeopolitiskie satricinājumi, kā arī arvien pieaugošā britu neapmierinātība ar Margaritas Tečeres valdību. Grupas līderis Džo Strammers dziesmai uzrakstīja kora partiju, kas atgādināja seno BBC radio izsaukuma signālu.