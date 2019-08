Šoruden Rīgā viesosies 'Brit Floyd' – grupai 'Pink Floyd' veltītais šovs

Koncertzālē "Palladium" šā gada 16. novembrī atgriezīsies "Brit Floyd" – pasaulē labākais grupai "Pink Floyd" veltītais šovs. Šoreiz uzstāšanās būs veltīta leģendarā albuma "The Wall" 40. gadadienai, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no FBI.

"The Wall" ir viens no visu laiku pārdotākajiem un nozīmīgākajiem albumiem rokmūzikas vēsturē. Īpaši šim notikumam "Brit Floyd" dalībnieki ir sagatavojuši vienu no saviem vērienīgākajiem un iespaidīgākajiem veltījuma koncertiem, kur skanēs dziesmas gan no albuma "The Wall", gan dziesmas no klasiskajiem albumiem "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals", "The Division Bell" un daudziem citiem.

"Brit Floyd" uzstāšanos "The LA Times" raksturojis kā "perfektu roka šovu".

Kā raksta koncerta rīkotāji: ""Brit Floyd" ir kļuvuši par īstu fenomenu – grupa tiek uzskatīta par pasaulē labākajiem "Pink Floyd" oriģināldziesmu izpildītājiem. Uzticami atjaunojot "Pink Floyd" 1994. gada pēdējās "Division Bell" koncertturnejas mērogu un greznumu, "Brit Floyd" šovā iekļauj galvu reibinošu, miljons dolāru vērtu gaismu šovu, milzīgu apaļveidīgu ekrānu, arku, projekcijas, lāzerus, kā arī piepūšamas butaforijas un teatrālismu. "Brit Floyd" šovs ir autentiskākais veids kā īstiem "Pink Floyd" faniem izbaudīt leģendārās rokgrupas oriģinālšova burvību."

Biļetes publiskajā tirdzniecībā "Biļešu servisa" tīklā nonāks 19. augustā no pulksten 10.00.