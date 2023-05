Šovasar Latvijā ar koncertu atgriezīsies dziedātāja LP

Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē šī gada 2. augustā uzstāsies dziedātāja Laura Pergolizzi jeb LP, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "V Events Agency".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LP ir pazīstama dziesmu autore un dziedātāja, kuras ierakstiem ir vairāk nekā trīs miljardi straumējumu, bet viņas albumi ieguvuši multiplatīna statusu. Viņas "YouTube" kanālam ir vairāk nekā miljons skatījumu dienā, bet dziesmas katru mēnesi klausās vairāk nekā septiņi miljoni cilvēku visā pasaulē.

"Neaprobežojoties tikai ar vienu žanru, viņa radīja spēcīgu, unikālu, tikai viņai raksturīgu skanējumu," tā dziedātājas īpašo vokālu un dziesmu rokrakstu raksturo koncerta rīkotāji.

Pašas sacerētais hits "Lost On You" atnesa dziedātājai vispasaules atpazīstamību 2016. gadā, taču viņa ir autore arī citiem hitiem – "Tokyo Sunrise", "Into The Wild", "Tightrope", "Muddy Waters", "Someday", "Other People", "Strange", "Don't Let Me Down", "Night Like This" un citiem.

Kopumā Ņujorkā dzimusī itāliešu izcelsmes dziedātāja ir izdevusi sešus solo albumus. No tiem jaunākais "Churches" iznāca 2021. gadā. Dziedātāja arī vairākkārt uzstājusies Latvijā – gan brīvdabas koncertos, gan koncertzālēs.