Sv. Meinarda salā koncertēs Igo un Ginta Krievkalna

Daugavā pie Ikšķiles, uz Sv. Meinarda salas 7. augustā norisināsies divi koncerti, kuros piedalīsies dziedātāji Igo un Ginta Krievkalna, ģitāristi Ēriks Upenieks un Aivars Hermanis, kā arī taustiņinstrumentālists Kristaps Krievkalns. Koncertu sākums – pulksten 18 un pulksten 21.

Dziedātāja Ginta Krievkalna teic: "Šajā koncertā izpildīšu, manuprāt, skaistākās latviešu komponistu dziesmas, kas mani aizved uz manas bērnības vasarām. Daļa no šīm dziesmām man burtiski ļauj atsaukt atmiņā manas mammas balsi un smaržu, bet vēl citas ļauj kavēties atmiņās par sutīgām Latvijas negaisu vasarām, kuras man saistās ar romantiskākajiem manas dzīves piedzīvojumiem… Ceru, ka atraušanās no sauszemes un pabūšana uz "vientuļas salas" iedvesmos klausītājus no jauna mācīties sapņot par spīti visam, kas mūs pēdējā laikā "velk pie zemes". Par sapņiem un skaistāko vasaru atmiņām!"

Gintas Krievkalnas sniegumā koncertā skanēs dziesmas "Apvij rokas", "Akāciju palags", "Tornī pulkstens skaita mirkļus", "Neļaujiet nosirmot mātēm", "Atziedi, dvēsele" u.c.

"Programma "Sapnis ceļā", kuru esam radījuši kopā ar Ēriku Upenieku, tēlaini izsakoties, ir par plūdiem, ūdeni, krastu, mūsu domām, kuras, neskatoties uz visu, lido debesīs… Manuprāt, šī programma ideāli piestāv koncertam uz salas," atzīst dziedātājs Igo. Savukārt par sadarbību ar ģitāristu Aivaru Hermani dziedātājs smaidot piebilst: "Mums ir gatava trīs stundu programma, tā ka jebkuru dziesmu varam nodziedāt jebkurā vietā! Un arī šajā vakarā neiztiksim bet publikas iemīļotajām dziesmām "Komunālais blūzs", "No rīta", "Kaimiņi", "Dejas" u.c."

Uz koncertu varēs nokļūt ar plostu, kas uz salu no Ikšķiles pludmales Sv. Meinarda salas piestātnes dosies pulksten 16.30 un plkst. 17.30. Maksa par braucienu turp un atpakaļ ir iekļauta koncerta biļetes cenā (uz koncertu pulksten 18 attiecīgi biļete jāiegādājas uz plosta laiku 16.30 vai 17.30), savukārt uz koncertu pulksten 21 – ar plostu, kas no piestātnes uz salu dosies pulksten 19.30 un 20.30. Skatītāju skaits būs ierobežots; koncertu varēs baudīt sēdvietās.

Sv. Meinarda sala Ikšķilē uzskatāma par vietu, no kuras pirms vairāk nekā 800 gadiem sākusies kristietības izplatība Latvijā (tolaik gan tā vēl nebija sala). 1185. gadā pirmais baltu cilšu katoļu misionārs un bīskaps Meinards kopā ar Gotlandes meistariem uzcēla pirmo mūra celtni Latvijā un Baltijā – Ikšķiles baznīcu.

Biļetes uz koncertu var iegādāties "Biļešu paradīzes" tīklā.