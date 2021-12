Svētku sajūtas koncertzāles, dievnamos un tiešsaistē. Koncerti Ceturtajā adventē

Līdz ar Ceturto adventi noslēdzas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Lai gan arī šogad svētki tiek aizvadīti pandēmijas ierobežojumu ēnā un iztiks bez plaši apmeklētiem pasākumiem, tomēr pilsētās ir iedegtas gaismiņas Ziemassvētku eglēs un daudzviet koncertzāles un dievnamos notiek adventes laika koncerti, kas ir pieejami gan klātienē, gan tiešsaistē. Piedāvājām koncertu izlasi, kas palīdzēs radīt svētku sajūtu un sagādās Ziemassvētku prieku. Atgādinām, ka visi koncerti klātienē notiek "zaļajā režīmā" – uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Denisa Paškeviča kvarteta koncerts Torņkalna baznīcā

Svētdien, 19. decembrī, Torņkalna baznīcā uzstāsies viens no Latvijas vadošajiem džeza mūziķiem – Deniss Paškevičs - ar īpaši veidotu Ziemassvētku programmu sava džeza kvarteta izpildījumā.

"Ziemassvētku laiks vienmēr ir bijis īpašs un emociju pilns. Šajā laikā skaidrāk mēdzam saredzēt patiesi svarīgo un aizmirst nebūtisko, radot īpašu kopā būšanas sajūtu ik vienā no mums " stāsta koncerta veidotāji.

Denisa Paškeviča kvarteta koncerts ir īpaši veidots Ziemassvētku laika noskaņām, kura muzikālais sniegums balstās uz tuvu un intīmu noskaņu. Koncertprogrammas pamatā ir instrumentālo tembru dinamiska un izjusta izpausme. Programmu caurvij gan virtuozi saksofona, flautas, klavieru, kontrabasa, kā arī bungu ekspresijas solo brīži. Ziemassvētku koncertā iekļauti gan melodiski, liriski skaņdarbi, gan pilnskanīgi piesātināta mūzika, kas savijas ar džeza mūzikas aranžijām.

Programmā tiks iekļautas iemīļotas Ziemassvētku melodijas gan tradicionālā, gan pavisam jaunā skanējumā, kas baznīcas pieklusinātajā gaisotnē klausītājiem ļaus baudīt tuvības un klātesamības brīžus.

Sastāvā: Deniss Paškevičs, Kristaps Vanadziņš, Andris Grunte, Rūdolfs Dankfelds.

'Fabella Ensemble' Lūznavas muižā

Foto: Publicitātes foto

Lūznavas muižā turpināsies adventes laika koncertu programma, 19. decembrī pulksten 15 piedāvājot 17. gs. latviešu garīgās mūzikas programmu "Elgera dziesmas" " Fabella Ensemble" izpildījumā.

Koncertprogrammas pamatā ir unikāls un līdz šim auditorijai nepazīstams Latvijas mūzikas vēstures materiāls – dziedājumi no 1621. gadā iespiestās Georga Elgera dziesmugrāmatas "Geistliche Catholische Gesänge". Koncertprogrammu atskaņos Agnese Pauniņa (soprāns), Rūdolfs Bērtiņš (tenors), Ilze Reine (ērģeles), Ieva Nīmane (blokflauta) un Guntars Prānis (bass, rata lira).

Pirms vai pēc koncerta Lūznavas muižā var aplūkot mākslinieces Vitas Lukstiņas personālizstādi.

Adventes koncerts Rīgas Mārtiņa baznīcā

Ceturtajā Adventē, 19. decembrī, pulksten 13 Rīgas Mārtiņa baznīcā, Slokas ielā 34, notiks Adventes koncertu cikla noslēguma koncerts, kurā muzicēs Ieva Akuratere, Ilze Grunte, Zane Šmite, Iveta Baumane, Roberts Pētersons un Viesturs Samts. Koncertu vadīs Ēriks Pozemkovskis.

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots. Koncertu bezmaksas personalizēti ielūgumi rezervējami, rakstot uz e-pastu: sniedz@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 29802995.

Pianists Reinis Zariņš un "Adventes klavierkoncerts"

Ceturtajā adventē, 19. decembrī, pulksten 16 Rīgas Sv. Pētera baznīcā varēs dzirdēt izcilo pianistu Reini Zariņu jaunā programmā "Adventes klavierkoncerts".

Godalgotais pianists un dievnama bijušais naktssargs stāsta: "Šī ir jauna programma, kas tapusi tieši šiem Ziemassvētkiem un tieši Pēterbaznīcas unikālajai atmosfērai. Ar izvēlēto mūziku es vēlos atgādināt par gaismu tumsā, par prieku bēdās un par cerību bezcerībā, ko Kristus nākšana pasaulē spēj sniegt — arī pandēmijā, arī šodien. Autoru vidū ir gan klasiķi Johans Sebastians Bahs un Ferencs Lists, gan mūsu laikabiedri tautieši Georgs Pelēcis un Andrejs Selickis, gan vēl citi, taču viņus visus acīmredzami vieno kaut vienreiz pieredzēts brīnums un sildīšanās nepelnītā Gaismā — par to liecina viņu darbi, kas iekļauti šai programmā."

Ieeja pasākumā ar ielūgumiem. Bezmaksas ielūgumus var saņemt no 14. decembra "Biļešu paradīze" kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

Koncerts "Ziemassvētku zvani" Rīgas Domā

Rīgas Domā 19. decembrī pulksten 19 izskanēs koncerts "Ziemassvētku zvani".

Koncertā uzstāsies zvanu ansamblis "Primus", Kristapa Karpa vadībā. Koncertā piedalīsies arī tenors Juris Vizbulis un ērģelniece Larisa Carjakova.

Programmā: J.S. Bahs, G. F. Hendelis, S. Franks, L. Vjerns, Ziemassvētku dziesmu apdares.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

"Gadalaiku krāsas" – "Ziema. Dziesma"

Svētdien, 19. decembrī, pulksten 17 koncertzālē "Ave Sol", Citadeles ielā 7, Rīgā, notiks koncertcikla "Gadalaiku krāsas" otrais koncerts "Ziema. Dziesmas".

Koncertā uzstāsies jauktais koris "Laudate", kas, kā raksta organizatori, vēlas aizvest klausītājus "fascinējošā brīnumainā piedzīvojumā, ļaujot iztēlē pārcelties citā laikmetā, un uz brīdi, aizmirstot par ikdienas kņadu un steigu, ienirt skaņu un sajūtu mistērijā."

Jauktā kora "Laudate" iecere ir pazīstamas, zināmas, tradicionālas melodijas piedāvāt klausītājiem citādā, piesātinātā, atraktīvā skanējumā, kas apvienotas 16. gadsimta Rietumeiropā tik ļoti populāro, bet mūsdienās gandrīz aizmirsto Ziemassvētku mistēriju žanru. Kopā ar kori multimediālā sintēzē muzicēs LNSO stīgu kvintets Raimonda Meldera vadībā, flautisti Andis Klučnieks un Egija Sproģe, kā arī saksofonists Raimonds Petrovskis.

Ieeja koncertā ar bezmaksas ielūgumiem. Ielūgumi saņemami no 10.decembra "Biļešu paradīzes" kasēs.

"Iz pasaules radīšanas. Rebela Elementi Ziemassvētku noskaņās"

Kultūras centrā "Mazā ģilde" 19. decembrī pulksten 18 būs Ceturtās adventes koncerts "Iz pasaules radīšanas. Rebela Elementi Ziemassvētku noskaņās".

Koncertā piedalīsies solisti Monta Martinsone, Ieva Sumeja un baroka orķestris "Collegium Musicum Riga".

Koncerta programmā klausītājiem būs iespēja aizceļot uz 18. gadsimta Francijas galmu, akcentējot Lullī skolnieka Žana-Ferī Rebela vienu no visu laiku savdabīgākajiem opusiem "Les Élémens".

Ieeja koncertā ar bezmaksas ielūgumiem, kas pieejami "Biļešu paradīze" kasēs, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Koncertu būs iespējams skatīties arī tiešraidē RKTMC "Mazā Ģilde" "Facebook" lapā un www.mazagilde.lv.

Eiroradio tiešraides Latvijas Radio 'Klasika' ēterā

Latvijas Radio 3 "Klasika" kopā ar citām Eiroradio dalībvalstīm gatavojas starptautiski nozīmīgam projektam – Eiroradio Ziemassvētku dienai, kas šogad tiks svinēta Ceturtajā adventē – svētdien, 19. decembrī. Latvijas Radio 3 "Klasika" šajā dienā no pulksten 11 līdz 21 piedāvās desmit īpašu koncertu tiešraides.

Latvija šogad piedāvās senās mūzikas koncertu, kas pulksten 16 sāksies Latvijas Radio 1. studijā. Tajā muzicēs soprāns Ilze Grēvele-Skaraine, flautiste Maija Kļaviņa, vijolniece Agnese Kanniņa, čelliste Māra Botmane un klavesīniste Ieva Saliete. Svētku noskaņas programmā ienesīs vairākas Georga Frīdriha Hendeļa ārijas, kā arī Izabellas Leonardas un Pjetro Lokatelli instrumentālā mūzika. Koncerts, kuru vadīs Signe Lagzdiņa, būs klausāms Latvijas Radio 3 "Klasika" ēterā un skatāms videotiešraidē "Klasikas" mājaslapā. Šī programma izskanēs piecpadsmit Eiroradio dalībvalstīs.

19. decembrī "Klasikas" ēterā skanēs vēl deviņas tiešraides. Ziemassvētku koncertu maratonu pulksten 11 iesāks Vidusvācijas Radio koris un diriģents Risto Josts Leipcigā, atskaņojot F. Pulenka, F. Mendelszona un A. Perta mūziku. Pulksten 12 tiešraidē no Berlīnes muzicēs Siri Karoline Tornhilla (soprāns), Reinholds Frīdrigs (trompete), Berlīnes Radio simfoniskais orķestris un diriģents Rinaldo Alesandrīni, savukārt pulksten 13 uzstāsies Bjorns Kors Olde (alts un hardangervijole), Dienvidrietumvācu vokālais ansamblis (SWR Vocal Ensemble) un diriģents Juvals Veinbergs.

Pulksten 14 tiešraidē no Tallinas notiks vokālā ansambļa "Vox Clamantis" koncerts, un programmā izskanēs Arvo Perta, Endrjū Lorensa Kinga darbi un gregoriskie dziedājumi. Pulksten 15 tiešraidē no Kallio baznīcas Helsinku laikmetīgās mūzikas ansambļa "Uusinta Ensemble" Ziemassvētku koncertā līdzās J. S. Baha opusiem būs jauno komponistu Outi Tarkiainenas, Annas Klīras un Mijoko Jokojamas kompozīcijas. Pulksten 16 – jau minētā tiešraide no Latvijas Radio 1. studijas, bet pulksten 17 tiešraidē no Kopenhāgenas dziedās dāņu Nacionālais vokālais ansamblis diriģenta Filipa Feibera vadībā.

Pulksten 18 tiešraidē no Noiendetelsavas pilsētas (Vācija) Svētā Lorensa kartedrāles muzicēs Vindsbahas zēnu koris un kvintets "Classic Brass". Programmā iekļautas tradicionālās Ziemassvētku dziesmas, P. Čaikovska, F. Pulenka, B. Britena, J. S. Baha un citu autoru darbi. Pulksten 19 tiešraidē no Piteo (Zviedrija) uzstāsies Tūrbjērns Nesboms (niķeļarfa), Dāvids Vālens (akordeons) un Ērika Vestberga vokālais ansamblis, atskaņojot tradicionālās Ziemassvētku melodijas, Otto Olsona, Mihaela Pretoriusa, Patrika Ringborga un citu autoru darbus. Pulksten 20 tiešraižu maratonu noslēgs Oslo katedrāles koris, zēnu koris, Sv. Trīsvienības baznīcas meiteņu koris un Norvēģijas Radio orķestris "Viviannes", piedāvājot nezināmu autoru kompozīcijas, tradicionālās melodijas, M. Rēgera, G. F. Hendeļa, Dž. Ratera un citu komponistu skaņdarbus.