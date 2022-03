Tallinas mūzikas nedēļas izziņo programmu; pasākumi notiks arī Narvā

Starptautiskais jaunās mūzikas un pilsētas festivāls, mūzikas industrijas konference Tallinn Music Week (Tallinas mūzikas nedēļa/TMW) šogad norisināsies divās lokācijās - gan Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, gan pierobežas pilsētā Narvā.

Šogad Tallinn Music Week notiks no 4. līdz 6. maijam Tallinā, un turpināsies 7. un 8. maijā Narvā. Festivālā piedalīsies 175 mākslinieki no 28 valstīm, tostarp piecas apvienības no Latvijas. Festivālā ir gaidāmi dažādu žanru pārstāvji no visas Eiropas, kā arī no Kanādas, Āfrikas un Tuvajiem Austrumiem. Koncerti Tallinā, kas no šī gada nes UNESCO mūzikas pilsētas titulu, notiks gan vecpilsētā, gan bijušajos industriālajios rajonos "Telliskivi Creative City" un "Port Noblessner".

Mūzikas festivālu Tallinā ceturtdien, 5. maijā, atklās iemīļotā ukraiņu mākslinieka Ivana Dorna bezmaksas koncerts, kurš sveiks no kara bēgušos tautiešus.

"24. februārī pasaule mainījās. Un tas skar mūs visus," komentē abu festivālu dibinātāja un vadītāja Helēna Sildna. "TMW notiek jau 14. reizi. Kopš 2018. gada mēs organizējam arī "Station Narva" vietā, kas ir pie pašas austrumu robežas. Igaunijas pilsētā, no kuras sākas Eiropas Savienība. TMW notiks Tallinā un Narvā kā solidaritātes apliecinājums: lai katrs no mums Eiropā varētu justies vienlīdz droši, neatkarīgi no lokācijas. Šī būs vienojoša pieredze – mūzika un kultūra kļūs par apliecinājumu, kas vērsts uz sadarbību un solidaritāti. Mēs visi esam saistīti. Vienotība ir mūsu aizsardzība."

Sildna piebilst: "Mūsu domas ir ar visiem Ukrainā, kas cīnās par savām dzīvībām netaisnīgajā Krievijas režīma karā, kā arī ar māksliniekiem un partneriem Krievijā, no kuriem daudzi riskē, protestējot pret notiekošo."

"Mūzika vieno cilvēkus, mūzika ir viens no labākajiem politisko brūču dziedētājiem," apgalvo Narvas mērs Katri Raiks. "Tāpēc Tallinn Music Week Narvā ir īpaši gaidīta. Un ir pienācis arī laiks skaļi un lepni pateikt, ka Narva pretendēs uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2037. gadā."

Tallinn Music Week ir viens no ietekmīgākajiem mūzikas notikumiem Eiropā, kas iepazīstina ar Igaunijas, Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona talantiem un mūzikas industriju jau kopš 2009. gada. Mūzikas industrijas konference notiks piektdien, 6. maijā Tallinas "Nordic Hotel Forum" un sestdien, 7. maijā Narvas radošajā inkubatorā "Objekt", kā arī citviet pilsētā. Pasākuma galvenās tēmas ir saistītas ar mūzikas un radošo industriju stratēģijām, mūzikas sektora ilgtspējīgu attīstību un mūzikas ietekmi uz sociālo dialogu un cilvēktiesībām. Pilsētas programma notiks abās pilsētās, un piedāvās daudzpusīgu kultūras pieredzi plašai auditorijai.

Tallinn Music Week veidos arī divu mēnešu rezidenci ukraiņu mūziķiem, kas ļaus tiem uzturēties Igaunijā kopā ar ģimenēm, veikt ierakstus vietējās skaņu studijās un strādāt Tallinas Telliskivi radošajā kvartālā. TMW bērnu un jauniešu programmas ietvaros koprades darbnīcās abās pilsētās tiks iesaistīti kara bēgļi no Ukrainas.

TMW 2022 biļetes ir nopērkamas vietnē shop.tmw.ee.