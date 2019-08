Tarantino publicējis apjomīgu pleilisti ar mīļākajām dziesmām no savām filmām

Amerikāņu kinorežisors Kventins Tarantino mūzikas straumēšanas vietnē “Spotify” publicējis gandrīz četru stundu garu mīļāko dziesmu pleilisti no savām filmām.

Tarantino pleilisti veido 71 kompozīcija, un tajā iekļautas gan tādas ikoniskas dziesmas kā Nensijas Sinatras dziedātā "Bang Bang" no "Nogalināt Bilu", Čaka Berija "You Never Can Tell" no "Lubenes" un "The White Stripes" izpildītā kompozīcija "Apple Blossom" no "Pretīgā astotnieka", gan arī ne tik atpazīstamas dziesmas.

Papildus apjomīgajai pleilistei publicēts ir arīdzan viņa jaunākās filmas "Reiz Holivudā" skaņu celiņš, kā arī podkāsts, kurā viņš skaidro, kā un kāpēc izvēlējies tieši šīs dziesmas. Skaņu celiņš, ko veido 31 dziesma, tika publicēts pagājušajā nedēļā un tajā dzirdami tādi mākslinieki kā Saimons un Garfunkels, Nīls Daimonds un "Deep Purple".

Tarantino devītā filma, kurā galvenajās lomās redzams Breds Pits, Leonardo di Kaprio un Margo Robija, vēsta par novecojošu Holivudas aktieri un viņa kaskadieri, kuriem kaimiņos apmetas jaunā un veiksmīgā aktrise Šārona Teita. Filmas sižets balstīts patiesā stāstā par Čārlza Mensona kulta pastrādātajām slepkavībām 1969. gada augustā.

Latvijā "Reiz Holivudā" būs skatāma no 16. augusta.