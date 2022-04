'Tautumeitas' izdod albumu 'Skrejceļš' un publicē jaunu dziesmu - veltījumu ukraiņiem

Etnomūzikas grupa "Tautumeitas" laiž klajā jaunu albumu "Skrejceļš", kas veidots kopā ar jau ilglaicīgo grupas mūzikas producentu Reini Sējānu un zviedru producentu Povelu Olsonu, kurš iepriekš strādājis ar grupu "Prāta vētra". Līdz ar albuma iznākšanu publicēts arī jauns singls un video "Rūžiņu duorziņā", kuru grupas dalībnieces velta Ukrainas iedzīvotājiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Albumā apkopotas 14 dziesmas, ieskaitot jau iznākušos singlus "Muoseņa", "Guli guli", "Panama" un "Mežā". Grupas dalībniece Asnate Rancāne stāsta, ka jaunais albums esot kā vēstnesis brīvībai un iedvesmai, kas grupas iekšienē ir briedusi jau kopš pirmā albuma izdošanas: "Jauni mūzikas stili, žanru savienojumi un neparastas etno mūzikas pērles satiekas šajā albumā un veido to sajūtu, kas rodas, lidmašīnas dzinējiem ieslēdzoties uz skrejceļa."

Albuma tapšanas procesā piedalījušies mūziķi: Staņislavs Judins, Elvis Lintiņš, Mārtiņš Miļevskis, Aleksejs Bahirs, Edgars Zilberts, Renārs Kaupers, Kaspars Roga, Ingars Viļums un grupas "Tautumeitas" dalībnieces: Asnate Rancāne, Aurēlija Rancāne, Laura Marta Līcīte, Ilona Dzērve, Laura Vārpiņa un Gabriēla Zvaigznīte.

Albuma dizainu veidojusi Alise Sondore, tajā iekļaujot vēsmas no šobrīd pasaulē aktuālās un mūsdienīgās Āzijas. Savukārt grupas mūzikas videoklipos ietverti dziļi latviski un senās tradīcijās balstīti simboli un sižeti, un pēc grupas teiktā "pats aizraujošākais ir šīs divas pasaules - mūsdienīgo un vēsturisko - savienot caur mūziku. Arī šodien mēs dzīvojam ļoti duālā pasaulē. Mēs saskaramies ar karu Ukrainā - zvērīgu un prātam neaptveramu nežēlību, par kādu daudzi no mums dzirdējuši vien dziesmās un priekšteču stāstos. Un šodien mēs dziedam šīs dziesmas ar vēl lielāku jēgu - lai vienotos, dziedinātos un paustu nostāju!"

Vienu no albumā iekļautajām dziesmām "Rūžiņu duorziņā" grupa velta Ukrainas iedzīvotājiem: "Mēs to veltām tiem, kas šobrīd pārdzīvo neizsakāmas sāpes, šķiroties no saviem brāļiem un māsām, bērniem un dzīvesbiedriem, vecākiem un vecvecākiem, visiem, kas zaudē savas mājas un rāda piemēru visai pasaulei, kā aizstāvēt savu zemi, savas vērtības un savu tautu. Mēs apbrīnojam ukraiņus un caur mākslinieces Terēzes Talitas Rozenblates veidotajām animācijām, godinām Ukrainas tautas simbolus. Brāļi un māsas, mēs jūs jūtam!"

Albuma "Skrejceļš" iznākšana tika nosvinēta 21. aprīlī Fon Stricka villā, klātesot grupas dalībnieču ģimenēm, medijiem, draugiem un kolēģiem.

Atgādinām, ka grupas "Tautumeitas" šīs vasaras lielkoncerts ar nosaukumu "Skrejceļš" norisināsies 26. augustā Skultes ostā, Saulkrastos.