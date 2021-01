Teatrāla un krāšņa – Lady Gaga mirdz prezidenta Baidena inaugurācijas ceremonijā

Covid-19 pandēmijas dēļ ievērojami mazāk apmeklēta, šā gada 20. janvārī Vašingtonā notikusi 46. ASV prezidenta Džo Baidena inaugurācijas ceremonija. Daļa no svinīgā notikuma allaž ir bijusi arī slavenu amerikāņu mūziķu uzstāšanās, kuri ar saviem priekšnesumiem rakstījuši ne tikai politisko, bet arī populārās kultūras vēsturi.

Šogad vislielāko godu – uzaicinājumu dziedāt ASV himnu "The Star-Spangled Banner" – bija izpelnījusies popzvaigzne Lady Gaga, kura uz ceremoniju bija ieradusies zīmola "Schiaparelli" tērpā ar milzīgu, zeltītu piespraudi – miera balodi pie krūtīm. Vairāki mediji saskatījuši tajā arī atsauci uz Sūzenas Kolinsas populāro darbu "Bada spēles", konkrētāk, sacelšanās simbolu Zobgaļsīli. Dziedātājai tika pasniegts arī zelta krāsas mikrofons. Amerikāņu mediji jau paspējuši nodēvēt šo himnas versiju par Lady Gaga teatrālajam stilam un ekstravagancei atbilstošu.

Dziedātāja jau vairākus gadus ir viena no redzamākajām Džo Baidena atbalstītājām. Abus saista draudzīgas attiecības kopš 2016. gada, kad Baidens kā ASV viceprezidents apmeklēja "Oskara" balvas ceremoniju un pieteica Lady Gaga priekšnesumu. Kopš tā laika dziedātāja uzstājusies dažādos ar Baidena aktivitātēm saistītos pasākumos, tai skaitā pagājušā gada rudenī priekšvēlēšanu kampaņā.

Ceremoniju papildināja arī popmūzikas un kino zvaigznes Dženiferas Lopesas uzstāšanās, kura dziedāja dziesmu "This Land Is Your Land" pēc viceprezidentes Kamalas Harisas zvēresta nodošanas.

Īpašu uzmanību izpelnījās 22 gadus vecā dzejniece Amanda Gormena, kura ar pašas sarakstītu dzejoli aicināja uz "vienotību un kopību". Viņa ir līdz šim jaunākā literāte, kurai ticis gods uzstāties prezidenta inaugurācijas ceremonijā.

Par godu jaunajam prezidentam vairākos televīzijas kanālos un tiešsaistē tika pārraidīts īpašs koncerts, kurā uzstājās grupa "Foo Fighters", Brūss Springstīns, Demija Lovato, Džastins Timberleiks, Keitija Perija, Dzons Bon Džovi un daudzi citi. Īpaši jāizceļ grupas "New Radicals" apvienošanās īpaši inaugurācijai. Grupa radošo darbību pārtrauca 1999. gadā un kopš tā laika nebija spēlējusi kopā. Inaugurācijas koncerta TV pārraidi vadīja Holivudas aktieris Toms Henks.

Neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem, šī ir atgriešanās pie krāšņas, "zvaigžņotas" inaugurācijas ceremonijas. Atgādinām, ka 2017. gadā, kad amatā stājās Donalds Tramps, amerikāņu medijos parādījās jēdziens "kultūras karš", jo lielākā daļa mūzikas zvaigžņu atteicās uzstāties pasākumā.