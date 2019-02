'The 1975' ar divām galvenajām balvām triumfē 'BRIT Awards' ceremonijā

Grupa "The 1975" 20. februāra vakarā triumfējusi Lielbritānijas ierakstu industrijas balvu pasniegšanas ceremonijā "BRIT Awards", saņemot divas galvenās godalgas kategorijās "Labākā britu grupa" un "Labākais albums".

Grupa pateicības runā pauda, ka pazemīgi pieņem balvu, pārspējot tādus konkurentus kā Anne-Marie, "Arctic Monkeys" un Džoržu Ezru. Tāpat grupas līderis Metjū Hīlijs izmantija izdevību pateicības runā skart sieviešu tiesību jautājumu mūzikas industrijā.

Atgādinām, ka nu jau šā brīža labākās britu grupas titula ieguvēju – "The 1975" – šovasar varēs redzēt Latvijā, Salacgrīvā, kā vienu no "Positivus" festivāla galvenajiem māksliniekiem.

Ceremonijā uzvaras laurus plūca Džordžs Ezra (George Ezra) un Džordža Smita (Jorja Smith), kas atzīti par labākajiem dziedātājiem.

Džordžs Ezra, kurš ceremonijā uzstājās ar savu šā brīža populārāko singlu "Shotgun", pateicības runā teica, ka nav tādas dienas, kad viņš sev neatgādināt, cik viņš ir laimīgs, bet šī balva ir "kūkas cukura glazūra".

Savas pirmās "BRIT" balvas saņēma Kalvins Hariss. Viņš pie godalgām ticis kā gada labākais producents un par labako singlu "One Kiss" kopā ar Dua Lipa. Kopumā Hariss karjeras laikā "BRIT AWards" balvai bijis nominēts 16 reizes, tomēr vēl ne reizi uzvaras laurus nebija plūcis.

Par labāko videoklipu atzīts grupas "Little Mix" un Nikijas Mināžas "Woman LIke Me", savukārt par labāko debitantu britu mūzikā – Toms Vokers.

Starptautiskajās kategorijās par labākajiem dziedātājiem atzīts Drake un Ariana Grande, savukārt labākās grupas tituls ticis popmūzikas zelta pārim Bejonsei un Jay-Z par viņu projektu "The Carters".

Īpaši godināta ceremonijā tika dziedātāja Pink, kura saņēma balvu par izcilu ieguldījumu mūzikā.

"BRIT Awards" ir Lielbritānijas ierakstu industrijas balva, kas tiek pasniegta kopš 1977. gada.