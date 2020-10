'The Flaming Lips' sarīko klātienes koncertu ar skatītājiem plastmasas 'burbuļos'

Grupa "The Flaming Lips" un tās līderis Veins Koins (Wayne Coyne) allaž ir izcēlušies ar karnevāliskiem un vizuāli iespaidīgiem koncertiem. Covid-19 pandēmijas laikā viņi ir atraduši veidu, kā tikties klātienē ar klausītājiem un pie viena to pārvērst krāšņā performancē – gan grupas dalībnieki, gan arī koncerta apmeklētāji atradušies īpašās caurspīdīgās plastmasas bumbās.

Kā vēsta CNN, koncerts noticis grupas dalībnieku mītnes pilsētā Oklahomā, ASV, pagājušajā nedēļā. Grupa nospēlējusi pāris dziesmu un savdabīgā uzstāšanās izmatota, lai filmētu jaunu "The Flaming Lips" videoklipu.

Milzu plastmasas bumbas "The Flaming Lips" koncertos nav nekas neparasts – jau krietni iepriekš, vēl pirms obligātas prasības distancēties, grupas līderis Veins Koins tādās ir uzstājies. Pat savā kāzu dienā viņš un viņa līgava atradās plastmasas bumbā. Tomēr pirmo reizi šādos "burbuļos" tikuši ievietoti visi "The Flaming Lips" dalībnieki, kā arī skatītāji.

"Es uzzīmēju nelielu zīmējumu – "The Flaming Lips" koncerts 2019. gadā. Tajā es esmu vienīgais cilvēks plastmasas bumbā. Tad tapa vēl viens zīmējums, kurā redzama grupas uzstāšanās 2020. gadā – tas pats scenārijs, tikai nu noslēgtos burbuļos ir pilnīgi visi," intervijā CNN stāstījis Veins Koins, atzīstot, ka ideja dzimusi vēl šā gada pavasarī, īsti neticot, ka šis "burbuļu eksperiments" patiešām realizēsies.

Pirmo reizi publiski ideja par šāda veida priekšnesumu izskanēja 2020. gada maijā Stīvena Kolbēra sarunu šovā ( "The Late Show with Stephen Colbert."). Toreiz arī tas realizēts apmēram 30 cilvēku lielai auditorijai, bet vēlāk no Ķīnas pasūtītas 100 plastmasas bumbas, lai sarīkotu koncertu jau lielākam cilvēku skaitam.

"Man patīk, kā tas izskatās. Tu vari paust sajūsmu, cik vien emocionāli vēlies, vari kliegt, cik vien vēlies un nekādā veidā neskart blakus esošo personu. Starp jums ir barjera – gan tu esi pasargāts, gan pārējie apmeklētāji ir pasargāti," sacīja mūziķis. Veins Koins pauž prieku par idejas izdošanos un pieredzi, ko gūst skatītāji, taču cer, ka droša vakcīna pret jauno koronavīrusu tiks izstrādāta pēc iespējas ātrāk.

Grupa "The Flaming Lips" pastāv jau kopš 1983. gada un ir viena no savdabīgākajām mūsdienu amerikāņu eksperimentālā un psihedēliskā roka apvienībām. Pastāvēšanas laikā tā izdevusi 16 albumus, no tiem jaunākais – "American Head" – iznāca šā gada septembrī. Grupa allaž novērtēta ne tikai muzikāli, bet arī par sirreālajiem un vizuāli bagātīgajiem koncertiem. "The Flaming Lips" sešas reizes bijusi nominēta "Grammy" balvai un trīs reizes to arī saņēmusi.