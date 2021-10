Leģendārā grupa "The Rolling Stones" laidusi klajā iepriekš neizdotu dziesmu "Troubles A' Comin".

Dziesma ir iekļauta atkārtoti izdotajā un papildinātajā grupas albumā "Tattoo You" (1981), kas tiek izdots par godu tā 40. jubilejai.

"Troubles A' Comin" oriģināli tika ierakstīta Parīzē, 1972. gadā, tomēr pie klausītājiem tā nonāk tikai tagad. Izdevēji no "Universal Music" dziesmu dēvē par īstu dārgakmeni faniem visā pasaulē.

"Tattoo You" pārizdevums būs dubultalbums. Tajā būs iekļauts remāsterēts oriģinālais albums ar 11 dziesmām, kā labi zināmās "Hang Fire", "Waiting On A Friend" un, protams, "Start Me Up". To papildinās otrais disks "Lost&Found" ar iepriekš neizdotām dziesmām. "Troubles A' Comin" ir viena no tām.

Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļas nogalē, 26. septembrī, "The Roling Stones" uzsāka jaunu koncertturneju "No Filter", kas ir pirmā kopš Covid-19 pandēmijas sākšanās un pirmā pēc grupas bundzinieka Čārlija Votsa aiziešanas mūžībā.