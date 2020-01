Ventspilī uzstāsies perkusionists un skaņu mākslinieks Ilajs Kešlers

Ventspilī, koncertzālē "Latvija" 29. februārī šā gada pirmo laikmetīgās autormūzikas cikla "Ma" koncertu sniegs pazīstamais amerikāņu perkusionists, komponists un mākslinieks Ilajs Kešlers (Eli Keszler), portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Ilajs Kešlers ir Ņujorkas Īstvilidžā (East Village) dzīvojošs mākslinieks. Kā raksta koncerta rīkotāji – ņujorkietis, pilsētnieks caur un cauri. Arī mūzikā, kur viņš citu vidū izceļas ar savdabīgu, sarežģītu un pat nedaudz juceklīgu bungošanas stilu. Muzicēšanu uz sev tuvā akustiskā instrumenta, kā arī Kešlera kompozīcijas vispār papildina pilsētas trokšņi vai to imitācija. Talkā tiek ņemti gan tā dēvētie "lauka ieraksti" (no field recordings angļu valodā) pilsētvidē, gan izmantotas, piemēram, klavieru stīgas un dažādi mehānismi, lai klausītāju aizvestu tur, kur savā mūzikā atrodas pats Ilajs – lielpilsētā, vienā no dzīvelīgākajām vietām uz planētas, "vārāmkatlā", kur saplūst pasaule. Ilaja Kešlera uzstāšanos kāds kritiķis trāpīgi nodēvējis par "nesastingušu" jeb "nemirušu arhitektūru", tā mazliet rotaļīgi apspēlējot Gētes daudz citēto izteikumu. Šo mākslinieka radīto "nesastingušo arhitektūru" iedvesmojušas frīdžezam raksturīgās improvizācijas, harcore punk un eksperimentālā trokšņu mūzika. Kešlera perkusiju spēles tehniku visbiežāk raksturo eptiteti "ātra un abrazīva".

Ilaja Kešlera mūzika, instalācijas un vizuālās mākslas darbi ir prezentēti Vitnija muzejā, Linkolna centrā un Modernās mākslas muzējā (MoMA) Ņujorkā, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) Lista vizuālo mākslu centrā, Viktorijas un Alberta muzejos un Bārbikana centrā Londonā, kā arī daudzās citās nozīmīgās kultūras, mūzikas un mākslas telpās. Paralēli izstādēm un dzīvajām performancēm mākslinieka solo ierakstus izdod tādas pazīstamas ierakstu kompānijas kā "Shelter Press", "PAN" un citas.

Kā komponists Ilajs Kešlers radījis skaņdarbus Islandes simfoniskajam orķestrim, "International Contemporary Ensemble" jeb ICE, Bruklinas stīgu orķestrim un apvienībai "So Percussion". Mākslinieka radošo biogrāfiju veido sadarbība ar tādiem pazīstamiem mūziķiem un apvienībām kā "Oneohtrix Point Never", Lorela Heilo (Laurel Halo), Kevins Bīzlijs (Kevin Beasley), Rašads Bekers (Rashad Becker) un Deivids Grabss (David Grubbs).

Biļetes uz koncertu 29. februārī koncertzāles "Latvija" Mazajā zālē nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības tīklā. Pārdošanā ierobežots skaits nenumurētu sēdvietu.