Ventspils koncertzālē 'Latvija' būs 'Daniel Brandt & Eternal Something' koncerts

21. septembrī laikmetīgās autormūzikas ciklā "Ma", kas ar šo rudeni turpināsies koncertzālē "Latvija", savu vienīgo koncertu Latvijā sniegs vācu komponista, producenta un filmu mākslinieka Daniela Branda (Daniel Brandt) projekts "Daniel Brandt & Eternal Something", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Mākslinieks, kurš savu ikdienu vada starp Berlīni un Londonu un kurš kopš agras bērnības apguvis gan klavieru, gan bungu spēli, klausītājiem kļuvis pazīstams pateicoties dalībai dažādos orķestros, bibendos, klasiskās mūzikas un citas žanriskās ievirzes kolektīvos. Jau kopš skolas gadiem Vīzbādenē viņu saista cieša draudzība ar Janu Braueru (Jan Brauer). Pirms aptuveni desmit gadiem draudzība izauga par "trīsvienību", kad bērnības draugiem pievienojās Pauls Friks (Paul Frick) un tapa apvienība "Brandt Brauer Frick", kura britu radio BBC ieskatā rada "koncertzāļu mūziku klubu mūzikas paaudzei". Šis ir raksturojums, kurā apzināti ietvertajai pretrunai grūti iebilst, ņemot vērā trio dalībnieku akadēmiskās zināšanas, neskaitāmās sadarbībās ilgstoši krāto pieredzi un Branda otru kaislību un estētisko šķautni – kino. Koncertzāles un klubus "Brandt Brauer Frick" mēdz apvienot burtiski, dodoties turnejās līdz desmit paplašinātā sastāvā kā mūsdienu klasiskās mūzikas kolektīvs un sniedzot koncertu, piemēram, Linkolna centrā Ņujorkā, bet jau nākamajā vakarā trijatā uzstājoties kādā no piedūmotajiem pilsētas naktsklubiem.

2017. gadā pazīstamās izdevniecības "Erased Tapes" paspārnē klajā nāca Daniela Branda pirmais solo albums "Eternal Something". To ātri pamanīja un novērtēja gan klausītāji, gan kritiķi. Albumam drīz sekoja tāda paša nosaukuma Branda veidota īsfilma un viņš izveidoja jaunu trijotni, talkā aicinot ģitāristu un basistu Paskālu Bido (Pascal Bideau) un trombonistu Florianu Junkeru (Florian Juncker), lai "Eternal Something" vestu pie klausītājiem arī koncertos. Nu šī apvienība jau ieguvusi ar mākslinieka debijas albumu saistītu nosaukumu – "Daniel Brandt & Eternal Something".

Pagājušā gada izskaņā klajā nāca otrais Branda albums "Channels", kuru pazīstamā BBC ētera balss un viedokļa līdere Mērija Anne Hobsa (Marie Anne Hobbs) iekļāva savā 2018. gada labāko albumu sarakstā. "Branda skaņdarbi nerada viņa paša vai citai orķestra mūzikai dažkārt raksturīgo iepriekšējas paredzamības sajūtu; tie attīstās dabīgi un no klausītāja paģēr visu uzmanību, lai attīstoties pāragri nepamestu notikumus vai lai nenokavētu, vilkmei ļaujoties ar novēlošanos," par Daniela Branda mūziku savulaik izteicies medijs "Pitchfork".

Pirms dažiem gadiem Brands pievienojās sešu pianstu ansamblim, lai ierakstītu un vairākos koncertos, tostarp Ķelnes un Elbas filharmonijās, izpildītu Stīva Reiha (Steve Reich) pazīstamo darbu "Six Pianos". Kolektīvs, kurā muzicē arī Pauls Friks, Gregors Švellenbahs (Gregor Schwellenbach), Džons Kamīls Farā (John Kammel Farh), Erols Zarps (Erol Sarp) un Kajs Šūmahers (Kai Schumacher) vēl pirms 21. septembrī gaidāmā koncerta jau 1. augustā viesosies Ventspilī, koncertzālē "Latvija", ievadod šī gada pilsētas svētkus.

"Ma" jeb "bet" no itāļu valodas mūzikas terminoloģijā ir 2018. gadā teātra namā "Jūras vārti" aizsākts laikmetīgās autormūzikas cikls, kura ietvaros Ventspilī viesojas dažādu žanru ārvalstu un latviešu mūziķi un komponisti. Tā ietvaros koncertus jau snieguši čehu vijolniece Iva Bitova (Iva Bittová), austrāliešu perkusionists Džims Vaits (Jim White) un grieķu lautas meistars Jorgoss Ksiluris (George Xylouris) jeb duets "Xylouris White", pianists un komponists Lūks Hovards (Luke Howard) no Austrālijas, pianists Niks Berčs (Nik Baertsch), čelliste Klarisa Džensena (Clarice Jensen) un pūšaminstrumentāliste Lia Bertuči (Lea Bertucci) no ASV. Turpmākie cikla "Ma" koncerti notiks k/ z "Latvija" Mazajā zāle.