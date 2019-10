'Very Cool People' dosies koncertturnejā pa Centrāleiropu un Balkānu valstīm

Oktobrī un novembrī Latvijas džezfanka grupa "Very Cool People" (VCP) dosies koncertturnejā pa Ungāriju, Rumāniju, Serbiju un Slovēniju, katru vakaru uzstājoties citā pilsētā, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Šī būs otrā VCP turneja pa Centrāleiropas valstīm, jo pērn novembrī grupa jau devās turnejā pa Ungāriju un Rumāniju. Spēlējot ārpus Latvijas, VCP dalībnieki izveidojuši tādu kā domubiedru loku, kurā ietilpst līdzīgi domājoši un spēlējoši ārvalstu mūziķi. Šo grupu pārstāvji viens otram palīdz, piemēram, koncertorganizēšanā. Tā Lietuvā uzspēlēts, pateicoties draudzībai ar turienes grupu "Gin Gas", Rumānijā palīdz iejusties vietējais ansamblis "FUNKorporation", kas šā gada vasarā savukārt paviesojās Latvijā.

"FUNKorporation" vokālistes kopā ar VCP arī iedziedājušas dziesmu "Off the Ground" no Latvijas grupas jaunākā albuma "Caution! Contains Words!". Uz Serbiju aicina tā saucamie VCP "soulmates" jeb "dvēseles brāļi" "Nakedband Belgrade", ar kuriem kopā sanācis uzstāties vairākos festivālos Dienvidkorejā. Savukārt Slovēnijā VCP sagaida draugi no mūziķu apvienības "WCKD Nation", kas Latvijā viesojās jau šā gada martā.

"Pasaule kļūst arvien mazāka un mazāka, kā rezultātā par katru tavu uzstāšanos zina visur," saka grupas "Very Cool People" vadītājs Elvijs Grafcovs. "Līdz ar to, nedrīkst būt sliktu koncertu, ikvienā vietā jānospēlē uz visiem simts procentiem! Piemēram, par mūsu ļoti pozitīvi uzlādēto uzstāšanos festivālā "Summer Sound" šā gada vasarā jau zināja vairāki ārvalstu dalībnieki, kas septembrī bija atbraukuši uz starptautisko mūzikas konferenci "What's Next in Music" Viļņā, Lietuvā..."

Koncertu grafiks Centrāleiropas un Balkānu turnejā:

30. oktobris - Budapešta, Ungārija ("Szimpla Kert"),

31. oktobris - Kluža-Napoka, Rumānija ("Atelier Club"),

1. novembris - Timišoara, Rumānija ("Taverna Timisoara"),

2. novembris - Belgrada, Serbija ("Strogi Centar"),

3. novembris - Valjevo, Serbija ("Bela Kuća"),

6. novembris - Balatonboglāra, Ungārija ("Babel Camp"),

7. novembris - Ļubļana, Slovēnija ("Jazz Paradise - Jazz Club Gajo").

Turnejā dosies: Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Vitkus (ērģeles), Jānis Olekšs (bass), Andris Augstkalns (trompete), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Laura Rozenberga (trombons), Kristaps Ļubovs (baritonsaksofons) un Andris Buiķis (bungas).

Koncerttūres ieskaņas koncerti notika jau 12. oktobrī Lietuvas galvaspilsētas Viļņas klubā "Tamsta" un 22. oktobrī Praulienas ģitāristu sesijā Latvijā.

Šogad grupai bija arī iespaidiem bagāta vasaras turneja pa Baltijas valstīm un Vāciju, uzstājoties gan "Dubultu karnevālā", "Gaujas svētkos" Ādažos, "Muzikālajā augustā" Daugavpilī, "Tintes svētkos" Valmierā, Pasaules čempionātā rollerslēpošanā Madonā, "Saulkrasti Jazz", "Positivus" Salacgrīvā, "Summer Sound" Liepājā, Muzeju naktī Liepājā un "Origo Summer Stage" Rīgā, gan "Augustibluus" Hāpsalu (Igaunija), "Siauliai Jazz" Šauļos (Lietuva), "Bliuzo Naktys" Varņos (Lietuva) un Gerlicas džeza festivālā (Vācija). Gada sākumā grupa piedalījās arī Eiropas lielākajā mūzikas skatē "Eurosonic 2019" Groningenā (Nīderlande), kur uzstājās ar diviem koncertiem, gūstot lieliskas vietējo mediju atsauksmes.

VCP jaunākais albums "Caution! Contains Words!" izdots šā gada aprīlī.