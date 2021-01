Vienā albumā izdoti Imanta Kalniņa nozīmīgākie simfoniskie darbi

Nacionālā ierakstu kompānija "SKANi" Imanta Kalniņa 80. jubilejas gadā izdod albumu, kurā pirmo reizi vienuviet apkopoti visi nozīmīgākie komponista simfoniskie darbi – septiņas simfonijas un trīs koncerti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē izdevēji, tos papildina arī divas simfoniskās miniatūras, kas guvušas Imanta Kalniņa orķestrālā stila vizītkartes lomu, tai skaitā viens no visu laiku iecienītākajiem komponista darbiem – fināls no mūzikas kinofilmai "Pūt, vējiņi". Albums ierakstīts sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri diriģentu Atvara Lakstīgalas un Māra Sirmā vadībā, laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Piecu disku albumā iekļautas visas septiņas Imanta Kalniņa simfonijas, tai skaitā jau iepriekš "SKANi" izdotās 4., 5. un 7. simfonijas, kā arī pilnīgi jauni ieskaņojumi 1., 2., 3. un 6. simfonijai. Ieskaņoti visi trīs koncerti, to skaitā jau iepriekš izdotais Koncerts čellam un Koncerts obojai, un pirmo reizi izdotais Koncerts orķestrim, kā arī divas simfoniskās miniatūras – "Santakrusa" un leģendārā fināla daļa no mūzikas kinofilmai "Pūt vējiņi", ko "SKANi" izdod pirmo reizi.

"Šis ir viens no ilgi lolotiem albumiem, ko kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri iecerējām jau 2014. gadā, kad sākām strādāt pie "SKANi" kataloga. Toreiz ķērāmies pie jauna Imanta Kalniņa 4. simfonijas ieraksta un tūlīt pēc tam sākām saņemt jautājumus no ārvalstu kritiķiem par to, kad būs pieejamas citas simfonijas. Tam sekoja 5. un 7. simfoniju izdevumi un tagad, pateicoties Kultūras Ministrijas atbalstam, varam ar lepnumu teikt – ir izdoti visi Imanta Kalniņa simfoniskie darbi," saka Egīls Šēfers, "SKANi" vadītājs.

Albums no 22. janvāra pieejams gan CD formātā, gan visās populārākājās mūzikas lejupielādes un straumēšanas platformās visā pasaulē.

Šis ir jau 50. albums, ko izdevniecība "SKANi" ir laidusi klajā kopš darbības uzsākšanas 2014. gadā.