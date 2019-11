Vienpadsmit koncertos Dzintaru koncertzālē izskanēs piektais Ziemassvētku festivāls

Jau piekto gadu, no 13. decembra līdz 7. janvārim, atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē norisināsies Ziemassvētku festivāls, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Vienpadsmit muzikāli daudzveidīgos koncertos uzstāsies Rīgas Doma zēnu koris, operdziedātājas Inga Kalna un Elīna Šimkus, Ziemassvētku "Brīnumskapja" komanda, komponists Raimonds Tiguls, dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels, Latvijas Radio koris, senās mūzikas ansamblis "Hortus Musicus", kamerorķestris "Sinfonietta Riga", jaunie vijoļspēles talanti Kristīne Balanas un Daniils Bulajevs, Latvijas Radio bigbends, vokālā grupa "Framest", Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un daudzi citi mākslinieki.

Viņu izpildījumā skanēs dažādu tautu skaistākās ziemassvētku melodijas, gregoriskie un viduslaiku dziedājumi, klasiskās mūzikas pērles, kā arī latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbi.

Ziemassvētku festivālu atklāšanas koncertā, 13. decembrī, Dzintaru koncertzālē izskanēs majestātiskā Georga Frīdriha Hendeļa (Georg Friedrich Händel) oratorija "Mesija". Pasaules opernamos pazīstamais latviešu soprāns Inga Kalna kopā ar "Sinfonietta Rīga", Latvijas Radio kori un izcilu solistu ansambli no Nīderlandes, Lielbritānijas un Vācijas atskaņos ikonisko Ziemassvētku skaņdarbu, kura "Aleluja" pazīstama ikvienam klasiskās mūzikas cienītājam. Pie diriģenta pults – pasaulslavenais baroka mūzikas meistars Frīders Berniuss (Frieder Bernius). 14. decembrī šo skaņdarbu būs iespējams baudīt arī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

14. decembrī Dzintaru koncertzālē uz koncertu "Zvaigžņotā ziemas naktī" aicinās komponists Jānis Lūsēns, dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels, operdziedātāja Elīna Šimkus, ērģelnieks Aigars Reinis, klavesīniste Veronika Rinkule un akordeonists Artūrs Noviks. Koncertā vienkopus skanēs komponista Jāņa Lūsēna dziesmas, kas tapušas gan studiju laikā, gan pēdējos gados. Dziesmu pamatā ir latviešu dzejas klasiķu Viļa Plūdoņa, Kārļa Skalbes, Friča Bārdas, Ojāra Vācieša, Leona Brieža teksti ar Jāņa Lūsēna mūziku.

20. decembrī uz ziemīgu džeza koncertu aicinās Latvijas Radio bigbends un vokālā grupa "Framest". Viņu izpildījumā skanēs krāšņākie Leonarda Bernsteina (Leonard Bernstein), Džordža Gēršvina (George Gershwin), Raimonda Paula un Jāņa Ķirša skaņdarbi, kā arī populāras Ziemassvētku džeza melodijas.

21. decembrī Dzintaru koncertzāles Ziemassvētku festivālā tiksies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā un jaunais vijoļmūzikas spīdeklis – Daniils Bulajevs. Viņu izpildījumā skanēs Antonio Vivaldi "Ziema" no slavenā koncertu cikla "Gadalaiki", argentīniešu komponista Astora Pjacollas (Astor Piazzolla) cikls "Četri gadalaiki Buenosairesā", Riharda Vāgnera (Richard Wagner) "Zigfrīda idille", kā arī Morisa Ravēla (Maurice Ravel) temperamentīgā rapsodija "Čigāniete". Daniils Bulajevs koncertā spēlēs 18. gadsimtā Neapolē (Itālijā) darinātu vijoli, ko viņa lietošanā nodevis fonds "Florian Leonhard Fine Violins".

22. decembrī uz programmu "Ziemassvētki Venēcijā" aicinās festivāla īpašie viesi – senās mūzikas ansamblis "Hortus Musicus".

"Hortus Musicus" pirmo koncertu sniedza 1972. gadā, kļūstot par vecāko pastāvīgi spēlējošo šā žanra ansambli Austrumeiropā un vienu no ilggadīgākajiem pasaulē. "Hortus Musicus" mūziķus vislabāk raksturo no klišejām brīva un radoša attieksme pret mūziku, kas ir ļoti tāla no mūsdienām radīšanas laika, bet ne satura ziņā. Mūziķi nenostājas opozīcijā tā dēvētajai autentiskā atskaņojuma praksei, taču šāda vēsturiska muzicēšana nekad nav bijusi grupas darbības pašmērķīgs nolūks.

26. decembrī Dzintaru koncertzālē pēc ilgāka pārtraukuma tiks izrādīts skatītāju iemīļotais koncertuzvedums "Pasakas par ziediem", kurā Annas Sakses pasakas mūzikā ir ietērpis Valts Pūce. Iestudējumā atdzimusi savulaik tik iemīļotā Annas Sakses grāmata "Pasakas par ziediem". Tie ir liriski un silta humora pilni stāsti par puķu laimīgajiem un traģiskajiem likteņiem ar fantastikas pilniem notikumiem, kur iezogas arī pa kādai baisai epizodei. Uzvedumā piedalās Valts Pūce, kā arī aktieris Gundars Āboliņš un flautiste Dita Krenberga. Savukārt Pētera Apses fotogrāfijas uzbur ziedus neierastā tuvplānā.

27. decembrī Ziemassvētku festivālā Rīgas Doma zēna koris diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā atskaņos Raimonda Tigula vokālās kompozīcijas.

Raimondam Tigulam piemīt īpaša spēja savā mūzikā radīt vakara un rītausmas noskaņas. Viņa mūzikā savdabīgi apvienojusies dvēseliski baltā latviskuma pasaules izjūta un meditatīvi laikmetīgs tvērums. Tajā dzirdama ietekme gan no minimālisma, tautas mūzikas pirmslāņiem un dabas vēsmām. Koncertā skanēs komponista dziesmas, kas jau kļuvušas par hitiem klausītāju un dziedātāju vidū – "Dod, Dieviņi", "Lec, saulīte", daļas no iespaidīgās oratorijas "Jūras dziesmas", ko Raimonds Tiguls komponēja Ventspils koncertzāles "Latvija" atklāšanai, dvēseliska skaistuma iekrāsotās kormūzikas miniatūras "Mēness skaita savas zvaigznes", "Griezes dziesma", atmosfēriskā kompozīcija "Moonlight sound design", kas tiek dziedāta jau daudzviet pasaulē un ir izskanējusi pat slavenajā Kārnegī zālē Ņujorkā, kā arī citas Raimonda Tigula dziesmas.

28. decembrī uz diviem koncertiem "Brīnumskapis Ziemassvētkos" aicinās bērnu iemīļotie skatuves varoņi – Kaķītis Laķītis (Ingus Ulmanis, vokāls), Skolotājs Andris (Andris Sējāns, vokāls, klavieres), Malvīne (Karīna Tropa, vokāls), Deju skolotāja Kode (Egija Abaroviča, dejotāja), Tantiņš (Anrijs Grinbergs, sitaminstrumenti), Rasiņš (Roberts Rasa, basģitāra) un Komponists (Aigars Voitišķis, ģitāra). Viņi atskaņos klausītāju iemīļotās "Brīnumskapja" labākās dziesmas.

29. decembrī Dzintaru koncertzālē uzstāsies Kristīne Balanas (vijole), Marlēna Keine (soprāns) un Agnese Egliņa (klavieres) koncertprogrammā "Spāņu un čigānu mūzika". Koncertā klausītājiem būs iespēja iepazīt spāņu komponistus Fransisko Barbjeri (Francisco Barbieri), Fernando Obradoru (Fernando Jaumandreu Obradors), Hosē Serano (José Serrano), Ksavjeru Montsalvatgi (Xavier Montsalvatge) un Ruperto Čapī (Ruperto Chapí), kā arī spāņu muzikālā teātra sarsuelas tradīciju.

Jau par tradīciju kļuvis valsts kamerorķestra "Sinfonietta Riga" Vecgada koncerts 30. decembrī, šoreiz kopā ar vairāku prestižu Eiropas senās mūzikas konkursu laureātu, vijolnieku un kontrtenoru Dmitriju Siņkovski. Programmā – Johana Štrausa (Johann Strauss) valši un Volfganga Amadeja Mocarta (Wolfgang Amadeus Mozart) skaņdarbi.

Savukārt Ziemassvētku festivāla noslēgumā, 7. janvārī, Dzintaru koncertzālē jau tradicionāli varēs baudīt pārlaicīgās "Pareizticīgo lūgšanas un dziedājumus" balsu virtuozu – Latvijas Radio kora izpildījumā. Koncerta programmā – izcilā krievu skaņraža Pētera Čaikovska (Pyotr Tchaikovsky) "Vakara lūgšanas", diriģenta Sigvarda Kļavas lasījumā.

Vēsturiskā Dzintaru Mazā zāle ar 500 skatītāju vietām pēc vairāku gadu rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem tika atklāta 2015. gada maijā, sniedzot iespēju koncertdarbību Dzintaros turpināt visa gada garumā.