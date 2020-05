Viktora Coja dēls vēlas piereģistrēt zīmolu 'Kino'

Krievijas kulta mūziķa, grupas "Kino" līdera Viktora Coja dēls Aleksandrs iesniedzies pieteikumu Krievijas intelektuālā īpašuma dienestā (Роспатент), lai reģistrētu zīmolu "Kino", raksta ārvalstu mediji.

Saskaņā ar pieteikumu, preču zīme "Kino" tiek reģistrēta pēc starptautiskā preču un pakalpojumu klasifikatora Nr.41, kas tā īpašniekam ļauj ar šo zīmolu izveidot aģentūru, kas drīkst veikt sekojošas darbības – izdot grāmatas, rīkot diskotēkas, atvērt naktsklubus, rīkot fitnesa treniņus, meistarklases un koncertus, ierakstīt mūziku, uzņemt filmas un rakstīt scenārijus.

Pagaidām Aleksandrs Cojs (1984) nav sniedzis plašākus komentārus par savām iecerēm. Viktora Coja dēls ir pazīstams kā mūziķis, komponists, producents un dizainers.

Atgādinām, ka grupa "Kino" ir viena no Krievijas populārākajām rokmūzikas apvienībām arī daudzus gadus pēc tās līdera Viktora Coja (1962–1990) nāves. "Kino" muzicēja 80. gados, Padomju Savienības sabrukuma priekšvakarā. Astoņu gadu laikā tika izdoti deviņi albumi – pēdējais no tiem, koncertieraksts no "Kino" pēdējās uzstāšanās Lužņiku stadionā Maskavā iznāca jau pēc Viktora Coja nāves 1990. gadā. Cojs gāja bojā autokatastrofā Latvijā, 1990. gada 15. augustā.