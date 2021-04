Žans Mišels Žārs izdod 'Amazônia' – skaņu celiņu Sebastiao Salgado izstādei

Elektroniskās mūzikas pionieris Žans Mišels Žārs (Jean-Michel Jarre) sacerējis un ierakstījis 52 minūšu muzikālu pavadījumu slavenā fotogrāfa un filmu veidotāja Sebastiao Salgado (Sebastião Salgado) izstādei "Amazônia", kas 20. maijā tiks atklāta Parīzes filharmonijā.

Kā informē izdevēji no "Sony Music", līdzās standarta stereo versijai, Žārs šos skaņdarbus ir ierakstījis īpašā binaurālā versijā, kas pieejama digitāli kopā ar "5.1 Surround Sound" versiju.

"Amazônia" ir visaptveroša izstāde par Amazones upi un ietver vairāk kā 200 Salgado fotogrāfiju un filmu, tostarp pamat iedzīvotāju atsauksmes par viņu kultūras un vides saglabāšanas nepieciešamību. Sešu gadu laikā Selgado apceļoja Amazones reģionu, iemūžinot mežus, upes, kalnus, vietējos cilvēkus un lielākā daļa no darbiem būs pirmo reizi apskatāma publiski. Izstāde aicina skatīties, klausīties un domāt par bioloģiskās daudzveidības nākotni un cilvēku vietu pasaulē.

"Žana Mišela Žāra muzikālais pavadījums ir simfoniskā pasaule, kas izstādes apmeklētājus ievedīs meža skaņās, izmantojos elektronisko un orķestra instrumentu sajaukumu ar citām reālām dabas skaņām," raksta izdevēji.

Žans Mišels Žārs komentē: "Es vēlējos izvairīties no etnomuzikoloģiskās pieejas jeb fona mūzikas radīšanas. Amazones mežā ir spēcīga nomadisma dimensija; kustoties no vienas vietas uz otru, no tumsas uz gaismu, no maiga klusuma uz apslēptiem draudiem, kustoties uz priekšu pametot realitāti, lai ļautu iegrimt rituālu un sapņu spēkā. Es būvēju šo mūziku kā piederumu kasti, kas veidota no dažādiem skaņu objektiem, kā klejojumu cauri organiskiem, dabīgiem, etniskiem, orķestra un elektronikas elementiem, kas mums paietu garām tikai kā mežā, kam mēs izietu cauri un atstātu to sev aiz muguras, īslaicīgas paliekas no laika un telpa bez beigām."

1993. gadā Žans Mišels Žārs kļuva par UNESCO vēstnieku, viņš ir piedalījies daudzos ievērojamos projektos, kas atbalsta toleranci un kultūras plurālismu, kā arī dabas un vides aizsardzību. "Amazônia" projektam viņš aktīvi sadarbojās ar zinātnisko komandu no Ženēvas Etnogrāfiskā muzeja, lai pēc iespējas precīzāk atveidotu meža un cilvēku, kas tajā dzīvo, identitāti.

"Amazônia" izstāde tiks atklāta Parīzes filharmonijā 20. maijā un apceļos vairākas pasaules pilsētas – Sanpaulu, Riodežaneiro, Romu un Londonu.