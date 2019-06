'Zemlika nāk…' ietvaros Rīgā koncertēs Fokss, 'Olimpia Splendid' un Taraka

Pasākumu sērijas "Zemlika nāk…" ietvaros 26. jūnijā Ģertrūdes ielas teātrī Rīgā piestās amerikāņu perkusionista Grega Foksa (Greg Fox), somu psihedēliskās rokmūzikas apvienības "Olimpia Splendid" un dueta "Prince Rama" dalībnieces Tarakas kopīgā turneja "The Invisible Mountain", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Gregs Fokss ir multiinstrumentālists, mākslinieks un pasniedzējs, kurš dzimis, audzis un joprojām par mājām sauc Ņujorku. Mūziķis, kuru Latvijas publika jau paguvusi iepazīt kā kolektīvu "Zs", "Liturgy" un "Ex Eye" dalībnieku, savulaik perkusijas apguvis Gaja Likatas (Guy Licata), Tērmana Bārkera (Thurman Barker) un Mārvina "Bugalu" Smita (Marvin "Bugalu" Smith) vadībā un vēlāk ieguvis grādu mākslās Barda koledžā. Nupat minētie un Latvijā jau koncertējušie kolektīvi ir tikai daži, ar kuriem saistās Grega Foksa vārds. Viņš muzicējis un joprojām to dara arī apvienībās "Guardian Alien", "Skeletons", kopā ar Denu Dīkonu (Dan Deacon), Benu Frostu (Ben Frost) un daudziem jo daudziem citiem. Izmantojot bungas kā galveno saziņas rīku tandēmā ar t. s. "maņu perkusijām" (no 'sensory percussion' anglu valodā), Fokss savā mūzikā ataino, iekustina un ļauj piekļūt slēptām sinestētiskām ainavām – tādām, kuras klausītājs "vēro" ar dažādām maņām.

"Olimpia Splendid" ir stāsts par nebeidzamām skaņu cilpām, hipnotizējošiem basa motīviem un gandrīz pareizi noskaņotu ģitāru trokšņiem, čukstiem, nemieru un skrāpēšanu. Triju mūziķu un mākslinieču Hetas Bilalatinas (Heta Bilaletdin), Jonnas Karankas (Jonna Karanka) un Katri Sipileinenas (Katri Sipiläinen) apvienība izveidojusies 2010. gada vasarā Helsinkos. Izdevniecībā "Fonal Records" kā pirmā klajā nākusi septiņu collu plate, 2015. gadā tai sekojot trio debijas albumam, un pa šo laiku "Olimpia Splendid" pašām kļūstot mazliet slavenām un, iespējams, par "labāko stoner štelli".

Taraka ir puse radikāļu dueta "Prince Rama", kas daudziem pazīstams savu neprognozējamo koncertpriekšnesumu dēļ. Pēc viena no tiem kāds apmeklētājs piedzīvoto salīdzinājis ar "stadiona rokkoncertu lizergīnskābes dietilamīda ietekmē", kurā savienojas un jaucas performanču māksla, deju kluba iniciācijas rituāls un aizlaiku "matu metāla" bramanība. Kopš kļūšanas par daļu "Animal Collective" vadītās izdevniecības "Paw Tracks" saimes, "Prince Rama" ik pa laikam klausītājus pārsteidz ar enerģijas pārpilnām, nepieradinātām tumsnējas popmūzikas performancēm, apliecinot savu piederību "now age" kustībai – post-interneta transcendentālisma kultam.

