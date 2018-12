Zvaigznes dienā orķestris 'Rīga' atskaņos krievu klasisko mūziku

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, pulksten 16.00, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" Orķestris "Rīga" un tā mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns aicina uz krievu klasiskās mūzikas un dzejas programmu "Dejas ziemā", kurā izskanēs pasaulē pazīstami Nikolaja Rimska-Korsakova, Sergeja Rahmaņinova, Pētera Čaikovska, Arama Hačaturjana un citu komponistu mūzikas šedevri, portālu "Delfi" informē orķestra pārstāve Baiba Tilhena.

Dzejas lasījumus oriģinālvalodā interpretēs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Maksims Busels.

Koncertprogrammas "Dejas ziemā" atskaņojums izvēlēts laikā, kad kristieši noslēdz Ziemassvētku svinēšanu ar senu svētku dienu – Zvaigznes dienu, bet pareizticīgie un vecticībnieki svin Ziemassvētku vakaru un gaida Ziemassvētkus, kas tiek svinēti 7. janvārī.

Koncerts tiks atklāts ar tā tematikai atbilstošo Nikolaja Rimska-Korsakova Polonēzi no operas "Nakts pirms Ziemassvētkiem". Operas sižets stāsta par maģiskiem notikumiem Ziemassvētku vakarā un tam sekojošajā Ziemassvētku rītā senajā Krievijā.

Zvaigznes dienas koncerta centrālais skaņdarbs – "Simfoniskās dejas" – ir Sergeja Rahmaņinova pēdējais simfoniskais opuss, ko autors sacerējis 1940. gada vasarā, uzskatījis par vienu no saviem labākajiem darbiem un teicis: "Tas ir mans pēdējais uzliesmojums." Pēc pirmatskaņojuma 1941. gada janvārī amerikāņu mūzikas kritiķis Olins Dounss (Downes) laikrakstā "New York Times" "Simfoniskās dejas" raksturoja šādi: "Dejas nav savienotas savā starpā. Tās atspoguļo noskaņu sērijas (..) – no dabas, no atmiņām, no fantāzijām ar dažiem Nāves jūras augļiem tajos – viss nepretenciozi, melodiska, jutekliski instrumentēta un apbrīnojami komponēta mūzika."

Tai pat 1940. gadā, kad Rahmaņinovs pie Ņujorkas komponēja "Simfoniskās dejas", Maskavā armēņu komponists Arams Hačaturjans sacerēja mūziku Lopes de Vega komēdijai "Valensijas atraitne", no kuras izveidotā svīta ir iekļauta Zvaigznes dienas koncerta programmā – te mūzikas intonācijās labi nolasāmas Spānijas krāsas, un tajās spilgti reflektē spāņu dzīvespriecīgie tēli un ritmi.

Koncertā skanēs arī "Andante cantabile" no Pētera Čaikovska Piektās Simfonijas – komponista dziedošās melodikas viens no daiļākajiem paraugiem.

Noslēgumā būs iespēja dzirdēt enerģētiskās Aleksandra Borodina Polovciešu dejas no operas "Kņazs Igors". Tās ieguvušas milzīgu klausītāju atzinību un bieži vien tiek atskaņotas kā atsevišķs koncertskaņdarbs.

Ieeja koncertā ar bezmaksas ielūgumiem, kas saņemami no 2019. gada 2. janvāra darba dienās no pulksten 12.00 līdz pulksten 14.00 Kronvalda bulvārī 8, kā arī Kultūras pils "Ziemeļblāzma" informācijas centrā.