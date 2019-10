Februārī Rīgā koncertēs repmetāla superzvaigznes Limp Bizkit

28.februārī "Arēnā Rīga" viesosies pasaulslavenā amerikāņu repmetāla un reproka grupa Limp Bizkit, kas kļuvusi par smagās mūzikas ikonu, apvienojot roka, metāla un agresīva hiphopa elementus. Izslavētie skatuves huligāni satricinās Rīgu ar iespaidīgu šovu un sev vien raksturīgo neapturamo enerģiju.

Biļešu tirdzniecība "Biļešu Servisa" tīklā sāksies 31.oktobrī. Pirmajām 100 biļetēm īpaša cena!

Grupa Limp Bizkit dibināta deviņdesmito gadu vidū Floridā, un tās sastāvā darbojas vokālists Freds Dērsts, basģitārists Sems Riverss, bundzinieks Džons Oto, dīdžejs DJ Lethal un kolorītais ģitārists Vess Borlends. Grupa nominēta trīs Grammy balvām, ieguvusi virkni citu apbalvojumu, izdevusi 7 veiksmīgus albumus un pārdevusi vairāk kā 100 miljonus albumu kopiju.

Uzstājoties neskaitāmos koncertos un festivālos, Limp Bizkit iemantojusi dumpinieku slavu, un tās skatuves darbību nereti pavadījuši skandāli un fanu nekārtības, kas Limp Bizkit atpazīstamību tikai vairojis.

Pēdējā laikā mūziķi vairāk bija pievērsušies radošiem meklējumiem un citiem projektiem. Piemēram, Freds Dērsts sevi pierādījis arī kā aktieris un režisors, un viņa pēdējā filma ar nosaukumu "Fanātiķis" un Džonu Travoltu galvenajā lomā iznākusi 2019.gada rudenī. Taču šobrīd Limp Bizkit kopā atgriezušies ierakstu studijā un uz skatuves un ir vēl jaudīgāki kā jebkad.

Jau krietnu laiku virmo baumas par jaunu Limp Bizkit albumu, kas ļauj cerēt, ka Rīgā dzirdēsim jaunu muzikālo materiālu. Tomēr jebkurā gadījumā faniem par prieku grupa izpildīs savus lielākos hitus – "Nookie", "Break Stuff" "Take a Look Around" "My Generation", "Rollin'" "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" un citus. Tas ir jāredz un jāpiedzīvo!