Iepazīsti Ķīnas daudzveidību foto izstādē

Š.g. 9. un 10.maijā Latvijā pirmo reizi būs apskatāma foto izstāde "Ķīnas etnisko minoritāšu paražas un dzīvesstils", kas veltīta Ķīnas etnisko minoritāšu dzīves veida un paražu daudzveidībai. Foto izstādē demonstrētie darbi ļauj iepazīt tibetiešu, uiguru, mongoļu un citu Ķīnas etnisko minoritāšu paražas, kas ir vairāku gadsimtu laikā koptas un uzturētas. Tās ir vērtības, ko šīs tautas turpina lolot, lai nodotu tās tālāk nākamajām paaudzēm.

Foto izstāde būs apskatāma ikvienam interesentam bezmaksas viesnīcas Radisson Blu Latvija Beta zālē, 2.stāvā 9.maijā no 15.00 līdz 18.00 un 10.maijā no 10.00 līdz 18.00, kā arī viesnīcas Radisson Blu Rīdzene telpās 9. un 10. maijā no 10.00 līdz 18.00.

Foto izstādē ir izstādīti 64 darbi, ko ir veidojuši Ķīnā labi zināmi fotogrāfi. Tieši fotogrāfu etniskā piederība padara šīs fotogrāfijas par patiesiem stāstiem, kas atspoguļo viņu dzīves ikdienu un pieredzi. Izstādē piedalās fotogrāfi, kuru darbus ir atlasījusi apvienība Suisse des Commerçants d' Origine Chinoise.

Fotogrāfijas ir ainaviski krāšņas, kas skatītājiem ļauj tikai nojaust Ķīnas dabas patieso skaistumu. Bet caur fotoaparāta objektīvu fotogrāfs ļoti precīzi ir nodevis savas sajūtas, savas tautas sajūtas, Ķīnas dabas krāšņumu. Fotogrāfijas ir viens no veidiem, kā parādīt Ķīnas daudzveidību, transformācijas procesu, kas šobrīd valstī turpinās.

Izstādi Latvijā rīko apvienība Suisse des Commerçants d' Origine Chinoise, kas ir dibināta 2008.gadā Šveicē ar Šveices vēstniecības Ķīnā atbalstu. Asociācija Suisse des Commerçants d' Origine Chinoise apvieno Ķīnas, Honkongas, Makao un Taivānas uzņēmējus Šveicē, kā arī Ķīnas un ārvalstu organizāciju pārstāvjus. Tās mērķis ir stiprināt sadarbību un saziņu starp uzņēmumiem un uzņēmējiem, veido platformu Ķīnas uzņēmējiem Šveicē, nodrošinot līdzdalību valsts un likumdošanas procesos. http://ascoc-ch.org

Sīkāka informācija:

Sarmīte Cinovska

+371 29197788

sarmite.cinovska@2c.lv