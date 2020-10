LRK jubilejas koncerti, pasaules mūzikas festivāls PORTA un Jēkaba Ozoliņa jubilejas svinības

Aicinām svinēt kopā un nodoties muzikālo sniegumu baudījumam leģendārā Jēkaba Ozoliņa 75 gadu jubilejas svinībās Liepājas "Lielajā dzintarā", Latvijas Radio kora 80. gadu jubilejas koncertos ar īpaši viedotām programmām Vidzemes koncertzālē "Cēsis", Svētā Jāņa baznīcā un Rīgas domā, kā arī pasaules mūzikas festivāla PORTA nu jau 20. norises gada koncertā mūzikas namā "Daile".

LATVIJAS RADIO KORA JUBILEJAS KONCERTI

Latvijas Radio koris šī gada novembrī svinēs 80. gadu jubileju kopš kora dibināšanas leģendārā diriģenta Teodora Kalniņa vadībā!

Pirmo reizi pie Radiofona mikrofoniem LRK stājās 1940. gada 1. novembrī ar programmu, kurā bija sakārtotas latviešu tautas dziesmu virknes. Godinot šo vēsturisko faktu, pirmā LRK jubilejai veidotā koncertprogramma "Diena aust" 17. oktobrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" tiks veltīta latviešu kora mūzikas klasikai. Tādējādi nozīmīgo jubileju ieskandinošā koncertprogramma "Diena aust" simboliski met tiltu gan uz LRK pirmsākumiem, gan izgaismo Latvijas mūzikas kultūras rītausmā tapušos darbus, kas kļuvuši par latviešu kormūzikas klasiku.

30. oktobrī Svētā Jāņa baznīcā skatītājiem tiks piedāvāti sakrālie dziedājumi. Koncertā Kaspara Putniņa vadībā izskanēs Krista Auznieka, Džovanni Pjerluidži da Palestrīnas, Santas Ratnieces un Mārtiaš Viļuma darbi.

Par Latvijas Radio kora 80. gadu jubilejas centrālo asi un kulmināciju kļūs "Jubilejas mesas" pirmatskaņojums 2020. gada 3. decembrī Rīgas Domā.

Sigvards Kļava: "Kora 80. gadu dzimšanas dienai paredzēts iestudēt mesu, kas komponēta un veidota pēc principa, kādu izmantoja 19. gs. nošu izdevniecība Casa Ricordi. Pēc Džuzepes Verdi ierosinājuma Tito Rikordi pasūtināja 19. gadsimta beigu vadošajiem komponistiem pa vienai rekviēma daļai par godu Džoakīno Rosīni nāves pirmajai gadadienai. Slavenākais komponists šajā sarakstā, protams, bija Dž. Verdi, kas rakstīja pēdējo daļu Libera me, kura vēlāk pārauga ģeniālajā Rekviēmā. Latvijas Radio korim ir iecere radīt ko pretēju, bet pēc līdzīga principa – "Jubilejas mesu", kurā tiktu iekļauti latviešu komponistu jau radīti skaņdarbi vai pasūtināti jaundarbi, kas kļūs par šī lielformāta darba daļu. Jau sacerēti Pētera Vaska un Artura Maskata opusi, bet jaunas mesas daļas komponēt piekrituši Andris Dzenītis, Ēriks Ešenvalds un Juris Karlsons. Mesa noslēgsies ar Andreja Selicka radīto "Lūgšanu Latvijai". Skaņdarbs iecerēts korim, stīgu orķestrim un perkusijām, bet uz skatuves to inscenēs režisors Roberts Rubīns."

PORTA. Puuluup, Maija Kauhanen

20. jubilejas gadā Pasaules mūzikas festivāls PORTA ar vienu koncertu atgriežas pie sev tik tuvā pasākumu formāta muzikāli intīmā un pasaules kultūras elpas pilnā gaisotnē Mūzikas namā "Daile". Ar nerimstoša dzīvesprieka un patiesi enerģiskiem priekšnesumiem kopā ar Latvijas mūziķiem 24. oktobrī uz Mūzikas nama "Daile" skatuves kāps Igaunijas kulta duets PUULUUP un satriecoši košā somu multiinstrumentāliste un dziedātāja Maija Kauhanen.

Muzikālā apvienība Puuluup ir duets no Igaunijas – Ramo Teders un Marko Veisons. Viņu pirmais albums Süüta mu lumi tika izdots 2018. gada maijā – nedaudz sirreālisma, mūsdienu folklora un senā instrumenta talharpas atdzimšana.

Puuluup daiļradē sen aizmirstais un mūsdienīgais turas kopā kā ūdens un sniegs. Talharpa pārstāv igauņu tradīcijas un folkloru. Duetam raksturīgais skanējums tiek veidots ar dažādu mūsdienu mūzikas tehnoloģiju – elektronikas un cilpošanas tehnikas palīdzību. Kā dzeja, tā melodijas ir muzikālo atmiņu un improvizācijas mikslis. Iedvesma jaunu darbu radīšanai bieži tiek gūta no Vormsi salas leikām, no somu jouhikko repertuāra, Sahela blūza, častuškām un citu tautu tradicionālās mūzikas. Dažādus nejaušus iedvesmas avotus – fragmentus no Polijas seriāliem, kādu vecu igauņu panku un arī saldskābmaizi no Vormsi salas – abi mūziķi atzīst par vienlīdz svarīgiem. Sniedzot koncertus klātienē, Puuluup savus priekšnesumus bagātina ar horeogrāfisku mirdzumu, kas radies garajos mēģinājumu procesos.

Spēcīga un ekspresīva balss, senču spēlētā kantele un izdomas bagātas perkusijas; instrumenta spēles virtuoze un viena cilvēka orķestris – tā ir Maija Kauhanena no Somijas. Māksliniece spēlē somu kanteli Saarijärvi, izmantojot senu spēles tehniku, kur kantele tiek spēlēta ar nelielu koka gabaliņu, kas tiek izmantots kā plektrs. Apvienojot to ar poliritmiku un dabisko ritma nervu, mūziķe rada unikālas skaņu un noskaņu ainavas.

Maija ir komponiste un daudzpusīga multiinstrumentāliste, kā arī harizmātiska izpildītāja, aizraujoša un ar stāstnieces talantu apveltīta mūziķe. Maijas Kauhanenas galvenais iedvesmas avots ir Somijas un Karēlijas zemnieku muzikālās tradīcijas, bet viņa senajām melodijām piešķir jaunu dzīvi.

JĒKABA OZOLIŅA 75. jubilejas koncerts

5. decembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" savu 75. dzimšanas dienu skanīgi atzīmēs viens no leģendārākajiem Liepājas mūziķiem – diriģents un aranžētājs Jēkabs Ozoliņš, kuram pieder liels ieguldījums pilsētas rokmūzikas attīstībā. Kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri, "Liepaja Music Orchestra" un tautā mīlētiem pašmāju mūziķiem koncertā tiks atskaņota paša jubilāra un viņa skatuves partneru veidota programma ar populārām melodijām, džeza mūziku, bigbendu klasiku un mūsdienu aranžējumiem. Klausītājus iešūpos arī Latīņamerikas ritmi, "Quincy Jones" skaistākās melodijas un bezbēdīgi skaņdarbi orķestrim. Uz skatuves ar pašu izvēlētu solo skaņdarbu kāps gan šarmantā dziedātāja Aija Vītoliņa, gan liepājnieki Igo un Ieva Dreimane, ģiārists Aivars Hermanis un daudzi citi populāri mūziķi.

"Koncertu sāksim ar mūziku, kas savulaik Liepājā ienāca kā jaunas vēsmas - džeza nu jau klasiku, bītliem, latino, roku, pašu sacerētiem skaņdarbiem. Savukārt noslēgumā atgriezīsimies pie tādiem Liepājai tuviem komponistiem un ansambļiem kā Imants Kalniņš, Raimonds Pauls un "Remix"," ar programmu iepazīstina Jēkabs Ozoliņš.

Koncertā piedalās: Jēkabs Ozoliņš (diriģents), Valdis Skujiņš (koncerta vadītājs), Aija Vītoliņa (vokāls), Igo (vokāls), Ieva Dreimane (vokāls), vokālā grupa "Stīgotas" (vadītāja Ieva Dreimane), Jēkaba Ozoliņa mazmeita Noemi Deifta (klavieres), Aivars Hermanis (ģitāra), Aivars Meijers (bass), Artis Orubs (bungas), Juris Kristons (klavieres), Jānis Ivuškāns (trompete), Raimonds Macats (čells un harmonikas), Liepājas Simfoniskais orķestris, Liepaja Music Orchestra (vadītājs Jānis Ivuškāns).

