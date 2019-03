Rīgas deju olimpiāde 2019: 100 jaunu balerīnu no visas pasaules un lidojošais dejotājs

No 9. līdz 10 martam Rīgā vienlaicīgi uz divām skatuvēm – Kongresu namā un Kultūras namā VEF – norisinājās grandiozais deju festivāls "Rīgas deju olimpiāde 2019". 943 jaunie dejotāji no 10 pasaules valstīm sacentās 15 nominācijās, izpildot kompozīcijas dažādos stilos: no klasikas un laikmetīgās dejas līdz hiphopam un folklorai. Deju olimpiādē piedalījās daudzu starptautisko un reģionālo konkursu laureāti, kuru sniegumu vērtēja profesionāla žūrija. Festivāls un tā organizatori, aģentūra "Arabeska", ir iekļauti UNESCO CID (The International Dance Council) sarakstā.

Savā astotajā pastāvēšanas gadā viens no spožākajiem Rīgas kultūras dzīves notikumiem "Rīgas deju olimpiāde 2019" laboja savu personīgo rekordu, pulcējot aptuveni 1000 dalībnieku. Kā arī iepriekšējos gados, dejotājiem bija iespēja brīvi izpausties, izvēloties sev tīkamāko žanru no 15 kategorijām (klasika, neoklasika, trīs veidi tautas deju, estrādes dejas, laikmetīgā un ielu horeogrāfija, šovs, sporta dejas, eksperimentālais žanrs un pašizpausme caur plastiku).

Tik lielu jauno dejotāju skaitu nespēja uzņemt neviena Rīgas koncertzāle, tāpēc organizatori pieņēma drosmīgu lēmumu – uzstāties uz divām skatuvēm. Kultūras namā VEF savus talantus demonstrēja klasiskā baleta pārstāvji. Uz solo variācijām vien bija reģistrējušās 100 baleta solistes 6-19 gadu vecumā no Portugāles, Lielbritānijas, Turcijas, Itālijas un Vācijas. Neatpalika no meitenēm arī vīriešu kārtas dejotāji. Vienu no dalībniekiem, kura izpildītie lēcieni burtiski pārsteidza visus klātesošos, žūrija iesauca par "lidojošo zēnu". Klasiskie dejotāji sacentās tādās kategorijās, kā solokompozīcija, duets, trio, mazie kolektīvi un grupas. Savukārt Rīgas kongresu nams uzņēma pie sevis tautas deju dejotājus un laikmetīgo deju izpildītājus.

Konkurss "Rīgas deju olimpiāde 2019" ir iekarojis milzīgu popularitāti, tāpēc organizatori ir spiesti rīkot nopietnu dalībnieku atlasi. Pagājušajā gadā aģentūras "Arabeska" vadītāja Jūlija Tihomirova piedalījās vairāku starptautisko konkursu žūriju darbā, izvēloties savai olimpiādei labākos no labākajiem. Latviju dažādos žanros pārstāvēja labākie deju kolektīvi, izcīnot šo iespēju Rīgas un Jūrmalas Grand Prix sacensībās. Tajā skaitā Latvijas dejotāju vidū bija horeogrāfa Aleksa Snikera vadītais hiphopa kolektīvs Snick Dance Company, baleta studija "Freska", kas uzstājas profesionālā līmenī ar "Latvijas koncertiem", kā arī bērnu tautas deju kolektīvs "Pasaciņa".

Kā ierasts, "Rīgas deju olimpiāde" notiek pēc visiem sporta olimpiādes kanoniem – ar olimpisko garu, rekordiem un medaļām, kas tiek pasniegtas, uzvarētājiem kāpjot uz īpaša goda pjedestāla. Taču deju olimpiādei ir arī savas tradīcijas. Piemēram, spēcīgākajiem dalībniekiem tiek pasniegtas vērtīgas balvas – iespēja bez maksas piedalīties dejas korifeju meistarklasēs un starptautiskos deju konkursos, palīdzot jaunajiem talantiem uzsākt ceļu uz deju Olimpu.

Rīga ir iekārots dažādu starptautisko konkursu laureātu galamērķis. Piemēram, iespēju piedalīties mūsu olimpiādē izcīnīja Florences starptautiskā deju konkursa uzvarētāja portugāliete Ana Sofia Sousa. Lai izvēlētos zvaigznes savam konkursam, no Portugāles uz Latviju bija atbraukusi arī populārā deju festivāla Companhia De Danca Do Algarve direktore Laura Angrande.

Konkursa "Rīgas deju olimpiāde 2019" dalībnieku sniegumu vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija atzīti eksperti no Itālijas, ASV, Spānijas, Portugāles un Latvijas. Žūrijas locekļu vidū bija arī leģendārā dejotāja Jekaterina Ščelkanova, savulaik Marijas teātra vadošā baleta soliste, viena no pirmajām Balančina horeogrāfijas izpildītājām uz šī teātra skatuves. Slavenā balerīna bijusi arī Amerikas baleta teātra soliste un Salvatore Ferragamo modes nama "seja", kā arī filmējusies Roba Maršala mūziklā "Čikāga" (ar Ričardu Gīru un Renē Zelvēgeri galvenajās lomās), par ko saņēmusi Amerikas Kinoaktieru ģildes prēmiju. Jekaterina Ščelkanova ir ilggadējs Kanādas Karaliskās baleta skolas un baleta trupas pedagoģe, kā arī Atklātā Labdarības baleta fonda Open World dibinātāja un vadītāja.

Pagājušajā gadā Jekaterina Ščelkanova piedalījās žūrijas darbā baleta festivālā "Arabeska" Jūrmalā. Mūsu valsts un festivāla organizācijas līmenis atstāja uz slaveno balerīnu ļoti pozitīvu iespaidu, tāpēc viņa ne tikai piekrita turpināt sadarbību olimpiādē, bet arī pasniedza diviem konkursantiem savas personālās balvas – ielūgumu uz Galā koncertu, kas notiks šī gada aprīlī Sanktpēterburgā, kā arī iespēju apmeklēt Uļjanas Lopatkinas vasaras meistarklasi.

Žūrijā aktīvi darbojās arī Jekaterinas Ščelkanovas kolēģis Atklātajā Labdarības baleta fondā Antons Boicovs - Sanktpēterburgas Vaganova baleta skolas absolvents, Marijas teātra solists, kādreizējais Uļjanas Lopatkinas, Svetlanas Zaharovas un citu baleta zvaigžņu partneris. Antons Boicovs ir strādājis arī ar Krievijas daiļslidošanas olimpisko izlasi, gatavojot slaveno daiļslidotāju Jevgeniju Pļuščenko Olimpiādei Turīnā 2006. gadā, kas atnesa viņam zelta medaļu. Kopā ar Ščelkanovu Boicovs rīko arī dažādus kultūras pasākumus, aktīvi veicinot Krievijas un ASV baleta sadarbību.

Kopā ar viņiem baleta žanru vērtēja Klaudija Zakari (Claudia Zaccari) — kādreizējā Romas Teatro dell'Opera soliste, kas dejojusi kopā ar leģendāro Maiju Pļisecku. Savukārt laikmetīgās dejas speciāliste un starptautiskā horeogrāfijas centra Opus Ballet mākslinieciskā vadītāja Rozanna Brokanello no Itālijas novadīja Rīgā mūsdienu dejas meistarklasi un uzdāvināja ielūgumu uz meistarklasi Florencē. Vāciju žūrijā pārstāvēja spēcīgās deju skolas Let's Dance pedagogs.

Latviju žūrijā pārstāvēja Gunta Bāliņa – Latvijas Kultūras akadēmijas skatuviskās un klasiskās dejas profesore, nopelniem bagātā baleta māksliniece, Latvijas Nacionālās operas soliste (1971-1994), Latvijas nacionālā baleta repetitore un Latvijas baleta un deju enciklopēdijas autore.

Tautas deju dejotāju sniegumu olimpiādē vērtēja horeogrāfe un pedagoģe Iveta Lazdāne-Pētersone, Dziesmu un deju svētku virsvadītāja un Konsultatīvās padomes locekle, slavenā deju ansambļa "Daiļrade" vadītāja.

Savukārt UNESCO pārstāvis Dāvids Džaparidze kolektīvu vadītājiem un vecākiem novadīja semināru, kas bija veltīts sadarbībai ar vecākiem un braucienu organizācijai.

"Rīgas deju olimpiāde 2019" ir iekļauta starptautiskās organizācijas UNESCO CID (The International Dance Council) sarakstā, kas apliecina pasākuma augsto līmeni. Olimpiādi atbalsta Rīgas dome.

Olimpiādes organizatori: starptautiskā deju aģentūra "Arabeska" ar vairāk kā 20 gadu darbības stāžu.

Sīkāka informācija: www.dancefestival.lv