Septembra vidus kultūras galamērķi

Septembrī aicinām apmeklēt arī attālākus Latvijas nostūrus, lai kādā no rudens dienām dotos uz skaistu kultūras notikumu Liepājā, Rēzeknē vai Ventspilī, kur gaidāma gan koncertzāles "Latvija" jaunās sezonas atklāšana, gan Latgales dzejnieces Annas Rancānes jubilejai veltīts koncertuzvedums, gan arī Liepājas ērģeļmūzikas festivāls, kas notiks jau deviņpadsmito reizi.

XIX LIEPĀJAS ĒRĢEĻMŪZIKAS FESTIVĀLS

Jau deviņpadsmito reizi no 12. līdz 19. septembrim notiks Liepājas ērģeļmūzikas festivāls!

Kā ierasts galvenā notikumu vieta būs Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle, taču festivāls notiks arī Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē un Liepājas Lutera baznīcā.

12. septembrī Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē notiks pirmais XIX Liepājas ērģeļmūzikas festivāla koncerts "Svētku fanfaras", kurā piedalīsies ērģelniece Ilze Reine un pūšaminstrumentu kvintets Jāņa Porieša vadībā. Klausītājus brīžiem pārsteigs teju divu orķestru skanējums – metāla pūšaminstrumentu spožums apvienojumā ar ērģeļu stabuļu bagātīgajiem tembriem.

Svētdien, 13. septembrī, Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē koncerts "Bahs un baltieši", kurā piedalīsies flautists Ģiedrs Gelgots un ērģelnieks Balis Vaitkus no Lietuvas un soprāne Gunta Gelgote. 17. septembrī, Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē notiks koncerts "Latvijas skices", kurā Ērģelnieks Aigars Reinis saspēlē ar saksofonistu Aigaru Raumani un kokles virtuozi Līgu Griķi atskaņos Pētera Vaska, Ērika Ešenvalda, Pētera Plakida, Uģa Prauliņa, Romualda Jermaka un paša Aigara Raumaņa noskaņām bagātos darbus.

Piektdien, 18. septembrī, Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē gaidāms koncerts "Mūzika debesīm" ar soprāni Ilzi Grēveli-Skaraini un ērģelnieci Ilonu Birģeli. Ērģelniece Ilona Birģele un soprāns Ilze Grēvele-Skaraine šajā programmā apkopojušas skaņdarbus balsij un ērģelēm, aicinot sajust dievišķo klātbūtni, rast mieru, cerību un prieku.

Savukārt festivāla noslēgumā, 19. septembrī, ērģelniece Larisa Carjkova kopā ar smilšu animācijas mākslinieci Tatjanu Gavriļenko aicina uz īpašu piedzīvojumu "Eiropas katedrāļu stāsti", kas ir paredzēts ikvienam klausītājam gan daudzveidīgās mūzikas atskaņojuma, gan arī īpašā vizuālā noformējuma dēļ.

LATGOLYS FRESKA. Dzejnieces Annas Rancānes jubilejas koncertizrāde

Annas Rancānes jubilejai veltīts koncertuzvedums, kas veidots kā Latgales dzejnieces personību un reģiona kultūras savdabību rādoša pastaiga – ekskursija.

Rāzna, Rogovka, Slutišķi, Daugavpils, Ludza, Krāslava, Piedruja, Rēzekne – katrai no apstāšanās vietām ir būtiska loma Annas dzīvē un Latgales kopainā, katrai vietai nāk līdzi emocionāls un poētisks vēstījums dzejas, prozas un mūzikas valodā.

Dzejniece, rakstniece, žurnāliste, ekskursiju vadītāja – tik dažādi ir ieraksti Annas Rancānes biogrāfijā, bet visus viņas darbus vieno Latgales mīlestība. Annas dzeja pauž bezgalīgu cieņu pret dzimto vietu, no kuras viņa nāk – Rēzeknes novada Rogovku, pret vecākiem, jo īpaši mammu, kā arī ticību.

Uzvedumā piedalās Latvijas Radio koris, aktrise Baiba Broka, etno dziedātāja Biruta Ozoliņa.

Uzveduma radošā grupa – Sigvards Kļava, Anna Rancāne, Viesturs Kairišs, Ieva Jurjāne un citi.

ŠIS IR (NE) BĒTHOVENS. Sezonas atklāšana koncertzālē "Latvija"

19. septembrī koncertzāle "Latvija" jauno koncertsezonu Ventspilī atklās ar izcilā vācu pianista Sebastiana Knauera (Sebastian Knauer) un kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" koncertu, diriģenta Normunda Šnē vadībā, atskaņojot Ludviga van Bēthovena iedvesmotas komponista Arāša Safaiana (Arash Safaian) variācijas programmā "Šis ir (ne) Bēthovens".

Nupat, augusta vidū, dienasgaismu ieraudzījis jauns ieraksts – Sebastiana Knauera un irāņu izcelsmes komponista Arāša Safaiana kopīgi lolotā iecere "This Is (Not) Beethoven". Tā ir ģēnija, Vīnes klasiķa Ludviga van Bēthovena ikvienam zināmo darbu iedvesmota A. Safaiana oriģinālmūzika, variācijas par "Mēnesnīcas sonātes", Septītās simfonijas un citu opusu tēmām. Ar Cīrihes kamerorķestri, kas piedalījies "This Is (Not) Beethoven" ierakstā, Knauers un Safaians sadarbojušies jau iepriekš, piemēram, ieskaņojot un ar panākumiem atskaņojot klavierkoncertu ciklu "ÜberBach", kas pirms trim gadiem komponistam Safaianam atnesa "Echo Klassik" balvu.

Biļetes uz šiem un citiem krāšņiem koncertiem meklējamas "Biļešu Paradīzes" kasēs un internetveikalā bilesuparadize.lv.

Koncerti tiek organizēti, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un pasākuma apmeklētāju drošībai izsludinātās sanitārā protokola prasības.