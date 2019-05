Valmierā top izrāde 'Brīvprātīgais'

26.maijā plkst.17.00 Valmieras sākumskolā Latvijas simtgades programmas ietvaros notiks izrādes "Brīvprātīgais" pirmizrāde. Izrāde pievērsīs īpašu uzmanību Cēsu pulka Skolnieku rotai un Cēsu kauju simtgadei, kas tiks atzīmēta 22.jūnijā.

Izrādi izspēlēs jaunieši, kuri vēsturiskos notikumus apskatīs no cita skatupunkta. Tiks vilktas paralēles ar tā laika skolēniem – brīvprātīgajiem un viņu personiskajām izvēlēm, sniedzot pienesumu brīvas Latvijas izveidē. Izrādes epizodēs tiks diskutēts par neatkarības cīņu dažādiem aspektiem – vēsturisko kontekstu un pretrunīgo norisi, individuālo izvēli, sadzīviskām un praktiskām detaļām, ideāliem un briedumu.

Izrādes režisore Anta Priedīte: "Viens no galvenajiem ieguvumiem izrādes veidošanas gaitā, manuprāt, ir iegūtā taustāmā izpratne par to, kā tad īsti tika nodibināta Latvijas valsts - šis, maigi izsakoties, piņķerīgais vēstures posms. Otrs aspekts - protams, ka būt brīvprātīgajam ir zināms ideālisms, un, es domāju, ka strādājot pie šīs izrādes, mūsu brīvprātīgie jaunieši saprot, ka viņi ir tādi paši ideālisti kā skolnieku rotas dalībnieki. Protams, ar saviem ideāliem, pilnīgi citos vēsturiskos apstākļos, bet būtiskākais ir tas, ka viņi ir. Un, ja viņi ir, tad viņi kopā var to, kas katram atsevišķi nav iespējams - gan nospēlēt izrādi, gan atdzīvināt vēsturi, gan kļūt par rokgrupu - saliekot vienā darbībā katrs savas stiprās puses; galu galā, tas jau arī ir tas veids, kā veidojas pilsoniski aktīva sabiedrība, kas ir izdevušās valsts pamatā. Un vēl svarīgi, ka ir interesanti. Man ir ļoti interesanti sarunāties ar šiem jauniešiem, uzklausīt viņu stāstus, viedokļus, tik stabilus un pašanalītiskus. Rodas sajūta, ka ar nākotnes sabiedrību viss būs kārtībā."

Izrādes galvenie varoņi ir skolēni no Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras Valsts ģimnāzijas, kuri stāstus izspēlēs kopā ar profesionāliem aktieriem – Gati Gāgu, Eduardu Johansonu, Karīnu Tatarinovu. Viens no izrādē iesaistītajiem jauniešiem, Valmieras Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieks Patriks Pazāns pastāstīja, ka savu izvēli piedalīties izrādē nenožēlo. "Mani šī izrāde īpaši piesaista tāpēc, ka tā saistīta ar vēsturi. Mēģinājumi ir ļoti labi organizēti, tajā pašā laikā diezgan brīvi. Valda pozitīva atmosfēra pat tad, kad visi jau ir noguruši pēc smaga darba. Strādāt ar pieredzējušiem aktieriem ir kaut kas pavisam jauns. Patīkama sajūta zināt, ka blakus ir cilvēki, kuri zina, ko dara. No šīs izrādes noteikti būšu ieguvis kaut ko savai dzīvei. Strādāt komandā, pasniegt sevi publikai, strādāt ar citiem aktieriem, tās visas ir nozīmīgas prasmes. Labprāt darītu vēlreiz, ja varētu.".

Savukārt Valmieras Viestura vidusskolas 10c klases skolniece Nikija Krivāne par dalību izrādē "Brīvprātīgais" saka: "Katrā mēģinājumā gūstu jaunu pieredzi. Priecājos, ka varu darīt vēl kaut ko ārpus skolas un attīstīt sevi. Iepazīstot jaunus cilvēkus un daloties uzskatos, es uzzinu daudz ko jaunu. Ļoti patīk, ka izrādē ir svarīgas mūsu, jauniešu, domas, ka daļa izrādes veidota no mūsu pašu veiktajiem darbiem. Protams, patīk muzikālie mēģinājumi, kur kopīgi apgūstam jaunas dziesmas. Atmosfēra tās dziedot, ir neaprakstāma.".

Izrādes radošā komanda: režisore – Anta Priedīte, komponists – Juris Kaukulis, scenogrāfs – Aigars Ozoliņš, vēstures konsultants – Kārlis Sils.

Izrāde "Brīvprātīgais" Valmieras sākumskolā būs skatāma arī 27.maijā plkst.14.00 un 19.00, kā arī 20.jūnijā Cēsīs. Vietu skaits ir ierobežots - izrādes apmeklējums ar ielūgumiem.