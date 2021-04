'2Annas' aicina bērnus un jauniešus noteikt savu festivāla favorītu

Šī gada 10. aprīlī Rīgas starptautiskais īsfilmu festivāls "2Annas" aicina pievienoties seansiem tiešsaistē, skatīties īsfilmas un balsot par savu favorītu bērnu un jauniešu filmu kategorijās.

Kā informē festivāla rīkotāji, tieši jaunie skatītāji būs tie, kas nolems, kura filma iegūs godalgu. Abas filmu programmas veidojis šveiciešu izcelsmes kino un teātra pedagogs un mākslinieks Rons Rosenbergs. Dažādi stāsti, animācijas, spēlfilmas, fantastika un reāli notikumi – sev saistošo par sociāli atbildīgām tēmām atradīs ikviens. Tāpat 10. aprīlī notiks arī jauniešu īsfilmu konkursa "Zeme mūsu mājas" apbalvošana.

Bērnu īsfilmu programma "Rūpēties par" (no 6 līdz 12 gadiem) būs skatāma 10. aprīlī, pulksten 12. Seansā būs deviņas īsfilmas, starp tām – "Mušmušs un sēnīši: Lāčpurns tumsā" (Joeri Christiaen, Beļģija/Francija), "Dvīņu koki" (Emmanuel Ollivier, Francija) un citas. Īsfilmā "Lūsis pilsētā" (Nina Bisiarina, Krievija) kāds ziņkārīgs lūsis, pilsētas gaismu vilināts, pametīs savu mežu, savukārt "Maska" (Saba Ghasemi, Irāna) vēstīs par pandēmijas pieredzi no mazas meitenes skatupunkta – lai arī pieaugušie, aizņemti ar ikdienas grūtībām, bieži vien aizmirst, ka arī bērni cieš no nezināmās situācijas, meitene atradīs pozitīvu veidu, kā ar to cīnīties.

Vēlāk, pulksten 14 būs vērojama jauniešu programma "Šķidrumi" (12+). Par filmu "Iekāp upē" (Ma Weijia, Ķīna) Rons Rosenbergs atzīst: "Vienkāršos, bet poētiskos tēlos filma atspoguļo to, kā mūsu tagadne vienmēr ir saistīta ar nezināmo pagātni. Lai izveidotu saikni ar savu nākotni, divām meitenēm jāatrod veids, kā sabalansēt savas cerības un sāpes, labo dabu un dēmonus. Filma parāda, ka pat destrukcija var veidot ceļu uz skaistumu un dzīvību." Tāpat seansā arī filmas "Spļāviens" (Armin Rahimian, Irāna), "Kā mana vecmāmiņa kļuva par krēslu" (Nicolas Fattouh, Libāna) un "Kafijas smarža" (Nishok Nishok, Singapūra).

Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla bērnu un jauniešu programmas kurators no 2019. gada ir šveiciešu izcelsmes kino un teātra pedagogs un mākslinieks Rons Rosenbergs (Ron Rosenberg), kurš šī gada filmu izlasi ir veidojis tā, lai jaunākajos skatītājos rosinātu vēlmi aizdomāties par sociāli nozīmīgām tēmām. Bērnu un jauniešu seansi īpaši ar to, ka tieši viņi noteiks, kura no filmām būs vislabākā un uzvarēs.

Pulksten 13.10 notiks konkursa "Zeme mūsu mājas" apbalvošana. Tehniskās jaunrades nams "Annas 2" aicināja bērnus un jauniešus vecumā no 10 līdz 25 gadiem iesūtīt savas filmas atbilstoši tematam. Konkurss bija iespēja brīvi izpausties dažādās radošās formās un tā mērķis bija aicināt jauniešus aizdomāties par klimata pārmaiņām un, iespējams, rast inovatīvas, asprātīgas un negaidītas idejas un risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai.

Reģistrācija un piekļuve pilnai īsfilmu programmai pieejama festivāla mājaslapā www.2annas.lv. Bērni līdz 13 gadu vecumam īsfilmu festivāla tiešsaistes platformā nevarēs reģistrēties paši – reģistrācija jāveic bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, bet jaunieši no 13 gadu vecuma to varēs izdarīt paši. Pēc reģistrācijas tiešsaistes seansiem, tos būs iespējams noskatīties vēl 24 stundas. Pēc filmu noskatīšanās būs redzama iespēja nobalsot par, viņuprāt, labāko filmu.

Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls "2Annas", kuru organizē Virtuālā studija "Urga", ir vadošais īsfilmu festivāls Latvijā un viens no svarīgākajiem šāda veida notikumiem Baltijā, kas jau 25 gadus popularizē īsfilmas žanru.