Aicina pieteikties Antuāna Duanela kino skolas lekciju kursam jauniešiem

"Kino Bize" aicina pieteikties astoņu lekciju kursam jauniešiem par kino žanriem, kas notiek Antuāna Duanela kino skolas ietvaros. Uz lekciju kursu iespējams pieteikties vēl līdz 14. janvārim.

Pateicoties jauniešu interesei un labajām atsauksmēm, pagājušā gada septembrī izveidotā Antuāna Duanela kino skola jauniešiem uzsākusi otru kino lekciju ciklu. Kinolektorijs par žanriem sastāvēs no astoņām lekcijām. Pirmā kino lekcija 16. janvārī būs veltīta vesternam, vecākajam no žanriem. To vadīs Matīss Kaža, šobrīd topošā latviešu vesterna "Kur vedīs ceļs" režisors. Kaža piedāvās ieskatu šī žanra vēsturē un tā dažādajos, neticamajos paveidos, sākot no klasiskā amerikāņu vesterna līdz spageti vesternam, vesternam-komēdijai un pat neovesternam.

Turpmākās lekcijas, kas notiks reizi divās nedēļās, būs veltītas tādiem žanriem kā komēdija, šausmu filma, mūzikls, melodrāma, kā arī jaunieši varēs vairāk uzzināt par vēsturiskām un fantāzijas filmām. Par kino vēsturi: filmu stiliem, filmu veidošanas paņēmieniem, pazīmēm un klišejām, izmantojot žanru tēmu, stāstīs tādi kinomīļi kā Viktors Freibergs, Daniela Zacmane un Dārta Ceriņa. Kurss paredzēts jauniešiem vecumā no 11 līdz 16 gadiem.

"Vislielākais impulss tam, ka šāds kinolektorijs, kurā stāsta gan par kino terminiem, gan par kino vēsturi un mūsdienu filmām, kā arī tiek demonstrēti fragmenti, ir pašu jauniešu atsauksmes," stāsta "Kino Bize" bērnu un jauniešu programmas vadītāja Paula Bērziņa. "Laikam lielākais kompliments pēc pirmā lekciju kursa bija kāda jaunieša atbilde uz jautājumu "Kas tev vismazāk patika?" un tā bija: "Pārāk maz lekciju." Visbiežāk anketās jaunieši pieminēja, ka visvairāk patikusi brīvā gaisotne, aizrautīgie un vienlaikus atšķirīgie lektori, mājīgā mazā kinoteātra atmosfēra un sastapšanās ar līdz šim neredzētām filmām.

Nodarbību grafiks:



16. janvāris pulksten 17.00 — Vesterns. Matīss Kaža;

30. janvāris pulksten 17.00 — Komēdija. Daniela Zacmane;

13. februāris pulksten 17.00 — Melodrāma. Daniela Zacmane;

27. februāris pulksten 17.00 — Šausmu filma. Viktors Freibergs;

12. marts pulksten 17.00 — Vēsturiskā filma. Dārta Ceriņa;

26. marts pulksten 17.00 — Fantāzijas filma. Viktors Freibergs;

09. aprīlis pulksten 17.00 — Mūzikls. Daniela Zacmane;

30. aprīlis pulksten 17.00 — tēma pēc grupas izvēles.

Kino skolas lekciju ciklam iespējams pieteikties nopērkot biļeti bezrindas.lv. Nākot ar biļeti uz pirmo nodarbību, tā tiks apmainīta pret "Kino Bize" biedra karti, kas dos iespēju gan apmeklēt visas lekcijas, gan piedāvās citas priekšrocības visas kino sezonas laikā (8 brīvbiļetes uz jebkuriem regulārā repertuāra seansiem, 10% atlaide biļetēm/dzērieniem/uzkodām, 50% atlaide telpu nomai). Vietu skaits ierobežots.

Antuāna Duanela kino skola ir platforma, kas izveidota, lai jaunieši ar pasniedzēju, kuri mīl kino, līdzdalību varētu sastapties ar labām filmām, domāt par tām, runāt, pārvēršot kino par sakarīgu un nozīmīgu dzīves pieredzes daļu.