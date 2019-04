Anjēze Varda. Pretoties, izdzīvot un aiziet, esot pie pilna prāta

Plašākai publikai Vardas vārds kļuva zināms pēc pirmās spēlfilmas "Cleo de 5 a 7" 1962. gadā, kas vēsta par hipohondrisku dziedātāju, kura, gaidot analīžu rezultātus, ir apsēsta ar domu, ka viņai ir vēzis. Pēc tam režisore saņēma piedāvājumus veidot filmas par līdzīgu tematiku, taču tā vietā viņa izvēlējās pārtraukumu no spēlfilmām, lai radītu nelielu dokumentālo filmu "Salut les Cubains" (1963) par ikdienas dzīvi Kubas revolūcijas laikā. Vardas politiskā nostāja bija arī pamats viņas dalībai prokomunistiskā pretkara filmā "Far From Vietnam" (1967) kopā ar Žanu Liku Godāru, Alēnu Renē, Klodu Lelušu un citiem godājamiem režisoriem. Savukārt 1969. gadā Varda debitēja amerikāņu kino ar filmu "Lions Love", kurā spēlēja popārta mākslinieka Endija Vorhola sērijas "Warhol superstars" varone dziedātāja Viva un rokmūzikla "Hair" autori.

Pati savu darba manieri Varda nodēvējusi par "cinewriting" jeb "kinematogrāfisko rakstniecību", jo viņas filmas ir kā asociatīvas esejas vai dzejoļi. Kā īpašu kinokritiķi izceļ viņas prasmi klusā, neuzbāzīgā un nedidaktiskā manierē akcentēt sievieti – taksisti filmā "Cleo" vai aborta tiesību jautājumu lentē "L'une chante, l'autre pas", vai arī sevi pašu autobiogrāfiskajā ekrāna esejā "The Beaches of Agnès".