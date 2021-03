Apaļu jubileju svin aktieris un dziedātājs Jānis Paukštello

Šā gada 26. martā 70 gadu jubileju svin tautā populārais aktieris un dziedātājs Jānis Paukštello. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs un vietne "filmas.lv", sveicot mākslinieku jubilejā, piedāvā dažādus arhīva materiālus ar mirkļiem no Jāņa Paukštello daiļrades, kā arī virkni filmu ar viņa piedalīšanos.

Mākslinieks vairākkārt atzinis, ka viņa radošajā dzīvē ir bijusi viena filma – "Mans draugs – nenopietns cilvēks", viena loma teātrī – Jāzeps ("Jāzeps un viņa brāļi"), viena dziesma – "Cielaviņa". Taču Jāņa Paukštello daiļrade ir daudz bagātāka. Tajā ir vairāk nekā 40 kinolomu Latvijas un arī citu zemju kinostudiju spēlfilmās un seriālos, kur ikvienam kinomākslas un Jāņa Paukštello talanta cienītājam ir savs interesants, tuvs un iecienīts mākslinieka atveidots tēls. Bet četrdesmit piecos uz Dailes teātra skatuves pavadītajos gados nospēlēts vairāk nekā 150 lomu.

Kā dziedošais aktieris Jānis Paukštello iesaistījies dažādos muzikālos projektos – aktieru ansamblī "Mūžīgais unisons", koncertējis kopā ar Raimondu Paulu un Hariju Spanovski, Lailu Ilzi Purmalieti. Ir daudzi dzejas lasījumi, darbība radioteātra iestudējumos un Latvijas Kristīgajā Radio. Jānis Pukštello bijis iecienīts dažādu kultūras pasākumu vadītājs.

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs pievienojas Jāņa Paukštello talanta cienītājiem, sveicot mākslinieku jubilejā, un piedāvā iepazīties ar aktiera profesionālās darbības fotogrāfijām, noskatīties fragmentu no Latvijas radio dziesmu aptaujas "Mikrofons-82", kurā kā laureāts ar Raimonda Paula dziesmu "Cielaviņa" uzstājas mākslinieks.

Foto: Kadrs no filmas "Meklējam solisti"

Savukārt vietnē "filmas.lv" izveidota īpaša, Jānim Paukštello veltīta filmu kolekcija, kurā bez maksas skatāmas sešas kinolenetes ar aktiera piedalīšanos.

"Man patīk pati kino gaisotne, pastāvīgā gatavība darboties," jau 70. gados intervijā teicis aktieris Jānis Paukštello. "Tu domā, mēģini, atrodi, kas vajadzīgs, un – lūdzu, motoru!" Viņa pirmā parādīšanās uz ekrāna bija epizodiska loma, Raibais filmā "Pilsētas atslēgas" (1973), bet jau otrā kinoloma padarīja aktieri slavenu visā Latvijā un uz ilgiem gadiem – Arvīds Lasmanis Jāņa Streiča sadzīves komēdijā "Mans draugs – nenopietns cilvēks" (1975, restaurēta 2016) ir viena no Jāņa Paukštello aktierdzīves virsotnēm. "Mūsu uzvara ir Paukštello īpašais personības starojums, naivums un bērnišķība bija mūsu aizsegs," – tā režisors Dairas Āboliņas grāmatā "Jāņa Streiča maģiskais reālisms" (2016) skaidro filmas panākumus, bet pats Jānis Paukštello intervijā teicis: "Streičs man ir lielākā autoritāte kino, viņam es varu pateikties, ka vispār esmu noticējis sev kā aktierim."

Portāla "filmas.lv" kolekcijā skatāmas vēl trīs Jāņa Streiča spēlfilmas, kur katrā Jānis Paukštello nospēlējis atšķirīgu raksturu. Pēckara gadu drāmā "Svešās kaislības" (1983, restaurēta 2016) viņam ir neliela, bet kolorīta loma – kaimiņš Ezeriņš, kurš karā zaudējis ne tikai vienu aci, bet arī sievu, paliekot viens ar trim mazām meitiņām. Režisors Jānis Streičs arī šo epizodisko tēlu ir tomēr īpaši izlolojis: "Ezeriņš ir tāds kā runcis zābakos, tāds naivais pasaules iekarotājs, jaunās varas līdzskrējējs. Jo kurš prātīgs cilvēks gan varētu nostāties boļševiku pusē? Tāpēc es izgudroju viņam garos zvejnieku zābakus. Kuram tur laukos, Zemgalē, tādi būtu vajadzīgi? Skaidrs, ka "nacionalizējis", kādam "buržujam" atņēmis."

Vēl vienu galveno lomu režisors Streičs Jānim Paukštello piešķīris filmā "Aizaugušā grāvī viegli krist" (1986) – kolhoza partijas organizācijas sekretārs Vitolds ir gandrīz vai gara radinieks Arvīdam Lasmanim, naivs ideālists, kurš no sirds cīnās par to, lai visi cilvēki dzīvotu labāk, tomēr izrādās bezspēcīgs padomju stagnējošajā un groteskajā realitātē. Filma digitalizēta speciāli šai kolekcijai no 35mm kinolentēm, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvam strādājot ar jaunajām kino digitalizācijas iekārtām, kas iegādātas ERAF projektā Kultūras mantojuma satura digitalizācija. II kārta.

Foto: Kadrs no filmas "Cilvēka bērns"

Un vēl viena Jāņa Paukštello kinoloma režisora Streiča filmā – Boņuka tēvs Aleksandrs Paulāns klasiskajā zelta fonda filmā "Cilvēka bērns" (1991). Lielas ģimenes tēvu Jānis Paukštello nospēlējis arī režisora Vara Braslas spēlfilmā "Ziemassvētku jampadracis" (1993, restaurēta 2020), kur viņš ir nabadzīgs mūzikas skolotājs Valdemārs un aprūpē piecus bērnus muzikālajā Cīrulīšu ģimenē.

Portālā ievietoto kolekciju noslēdz filma, kas skatītājiem pieejama tikai nedēļu, - Jāņa Paukštello pagaidām jaunākā kinoloma, visenerģiskākais un arī bezkaunīgākais no pensionāriem režisoru Māra Putniņa un Jāņa Cimmermaņa komēdijā "Džimlai-rūdi-rallallā!" (2014, studija F.O.R.M.A.).

Visas filmas, kas apkopotas kolekcijā Aktieris Jānis Paukštello, no 26. marta var bez maksas skatīties Nacionālā Kino centra portālā filmas.lv dažādu ierīču ekrānos un visā Latvijas teritorijā, kur vien pieejams internets.