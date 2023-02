Arī Kinoaktieru ģildes balvu ceremonijā triumfē 'Viss visur vienlaikus'

Amerikas Kinoaktieru ģildes balvu ceremonijā svētdien, 26. februārī, Losandželosā triumfēja zinātniskās fantastikas komēdija "Everything Everywhere All at Once" ("Viss visur vienlaikus").

Tā ieguva pavisam četras balvas, to vidū - galveno balvu par labāko aktieru ansambli.

Mišela Jeo par lomu šajā filmā saņēma labākās aktrises balvu, kā labākais otrā plāna aktieris tika godalgots Džonatans Ke Kvans, bet kā labākā otrā plāna aktrise - Džeimija Lī Kērtisa.

Par labāko aktieri tika atzīts Brendans Freizers par lomu psiholoģiskajā drāmā "Valis" ("The Whale").

Televīzijas balvās labākā drāmas ansambļa godalgu saņēma seriāls "The White Lotus", bet labākā komēdijas ansambļa balvu - seriāls "Abbott Elementary".

Par labāko drāmas aktieri atzīts Džeisons Beitmens par lomu seriālā "Ozark", bet par labāko drāmas aktrisi - Dženifera Kūlidža par tēlojumu seriālā "The White Lotus".

Savukārt kā labākā komēdijas aktrise tika godalgota Džīna Smārta par lomu seriālā "Hacks", bet kā labākais komēdijas aktieris - Džeremijs Alens Vaits par lomu seriālā "The Bear".

Līdz ar to "Everything Everywhere All at Once" nostiprinājusi savas pozīcijas sacensībā par "Oskariem", kas tiks pasniegti 12. martā. Filma ir nominēta 11 kategorijās, arī labākās filmas kategorijā.

Jau ziņots, ka sestdien "Everything Everywhere All at Once" saņēma Amerikas Producentu ģildes balvu par labāko filmu. Tā ieguvusi arī divus "Zelta globusus", piecas Kritiķu izvēles balvas, vienu BAFTA balvu un citas prestižas godalgas.