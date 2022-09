Ārpusnieki. Iekšpusnieki. Telefonsaruna. Dokumentālists Ivars Zviedris par filmu 'Ārpusē'

"Ārpusē" ir novērojošs dokumentālais kino. Manuprāt, šis dokumentālā kino paveids balstās uz trīs galvenajiem vaļiem. 1. Laiku, kas pavadīts, filmējot un dzīvojot kopā ar varoni. 2. Varoni, kurš ir gatavs piedalīties filmā un ielaist savā guļamistabā tiešā un pārnestā nozīmē. 3. Notikumu, kas notiek šajā laikā un arī ārpus tā.

Par pirmo. Filmdarei (autorei, režisorei, montāžas režisorei) Olgai ir paveicies, ka viņai bija pietiekami laika, lai vērojuma scenārijs uzrakstītos godam. Skatītājs jūt, kā mazais puika Roma mainās, kā viņam izaug bārda, bet viņa ārpusnieka statuss paliek nemainīgs.

Par otro. Roma un viņa līdzgaitnieki filmā piedalās tādi, kādi, ir un līdz galam atklāti. Filmas operatora Vlodimira Usika klātbūtne nav jūtama. Viņš strādā gandrīz kā vairākos filmas kadros izmantotā novērošanas kamera. Domāju, ka operators ir šīs filmas ļoti nozīmīgs panākumu kalējs. Kadri taču izšķir visu. Vienīgais flirts ar filmas varoni Romu operatoram Vlodimiram ir pašā filmas sākumā - rapšu laukā. Vienīgā gaišā un priekpilnā epizode, kas man paliek prātā visu filmu. Varēja taču būt arī priecīgā filma. Kāpēc tā nav? Vai mums katram ir savs ārpusnieka un iekšpusnieka vai kāds cits kods? Kurš un kas to izlemj? Vai katram laikam ir savs kods? Vai to kodu var mainīt? Ir vērts par to padomāt.

Foto: Kadrs no filmas "Outside"

Par trešo. Novērojošais dokumentālais kino ir cieši saistīts ar laiku, kad to filmē un kad to rāda. Ja skatās no rādīšanas skatpunkta, tad pirmā tā zvaigžņu stunda ir pirmizrāžu laiks, kas bieži vien sakrīt ar filmas notikumu aktualitāti vai filmā valkātajiem kadriem. Filmas "Ārpusē" sākumā ir Maidana notikumi Kijivā, kuriem tagad ir pavisam cits svars, jo Ukrainā notiek karš. Vēlākie filmas zvaigžņu brīži ir tālāka nākotne. Iespējams, pat citas filmas par šo pašu Romu pēc desmit, divdesmit vai vēl vairāk gadiem. Tad "Ārpusē" vērojumam pievienosies citas vērtības, kas liecinās par laiku, kad Roma mētāja ķieģeļus Maidanā. Tāpēc es, novērojošā dokumentālā kino filmdaris, atļaušos teikt, ka šis ir nopietnākais kino paveids ar lielu pievienoto vērtību gan tad, kad tas piedzīvojis pirmizrādi, gan arī tad, kad skatītājs meklē pagājušo laiku vērojumu ilgāku laiku pēc filmas pirmizrādes.

Svarīga ir mūsu mijiedarbība ar filmu. Tā rūpīgu skatītāju rosina domāt par savu iekšpusnieka vai ārpusnieka statusu, par laiku, kad dzīvojām, dzīvojam un dzīvosim.

ESAM!

