ASV Producentu ģildes balvu pasniegšanas ceremonijā, kas tiek uzskatīta par vērā ņemamu "Oskara" balvu priekšvēstnesi, galveno apbalvojumu kā gada labākā filma sestdien saņēmusi režisora Pītera Farellija filma "Green Book" ("Ceļvedis").

Ar "Green Book" par galveno balvu sacentās filmas "Bohemian Rhapsody" ("Bohēmista Rapsodija"), "A Star Is Born" ("Zvaigzne ir dzimusi"), "Roma" un "Black Panther" ("Melnā Pantera"), "BlacKkKlansman", "Vice", "Crazy Rich Asians" ("Pasakaini bagāti"), "A Quiet Place" ("Klusā pasaule") un "The Favourite".

"Green Book" šomēnes saņēma arī "Zelta globusu" balvu kategorijā "labākā komēdija vai mūzikls".

Filma "Won't You Be My Neighbor?" par televīzijas programmu vadītāju, producentu un aktieri Fredu Rodžersu ieguva Producentu ģildes balvu dokumentālo filmu kategorijā, bet par labāko animācijas filmu atzīta "Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Zirnekļcilvēks: Ceļojums Zirnekļpasaulē").

Pie balvām tika arī seriāli "The Americans", "The Marvelous Mrs. Maisel", šovi "RuPaul's Drag Race" un "Anthony Bourdain: Parts Unknown" un seriāls "The Assassination of Gianni Versace".

ASV Producentu ģildes balvu pasniegšanas ceremonijā ar īpašām balvām tika godināti kinostudijas "Marvel" prezidents Kevins Feigs, aktrise Džeina Fonda, komēdijseriāla "Black-ish" radītājs Kenja Bariss, "Warner Bros. Pictures Group" priekšsēdētājs Tobijs Emmeričs un "The Marvelous Mrs. Maisel" režisore Eimija Šērmana Palladino.

Producentu ģilde pārstāv ASV televīzijas un kino producentus. Par godalgām balso aptuveni 7000 organizācijas biedru.