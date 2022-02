Berlīnes kinofestivāla galveno balvu – "Zelta lāci" – saņēmusi spāņu drāma "Alcarràs".

Režisores Karlas Simonas (Carla Simón) filma vēsta par kādu katalāņu lauksaimnieku ģimeni, kurai pēkšņi jāatstāj sava saimniecība. Kuplā ģimene līdz šim nodarbojusies ar augļkopību – audzējusi persikus, taču, kad nomirst īpašnieks, uz kura zemes atrodas viņu augļu dārzs, jaunais mantinieks vēlas to pārdot, lai tur veidotu saules enerģijas parku. " Alcarràs " ir 36 gadus vecās režisore otrā pilnmetrāžas spēlfilma.

Jau ziņots, ka šogad par Par "Zelta lāci" sacentās 18 filmas.

Lielo žūrijas balvu un "Sudraba lāci" saņēmusi dienvidkorejiešu režisora Honga Sangsu (Hong Sangsoo) filma ""The Novelist's Film". Ar žūrijas balvu un "Sudraba lāci" godalgota arī Natālijas Lopesas Galardo (Natalia Lopez Gallardo) filma "Robe of Gem". Savukārt "Sudraba lāci" kā labākā režisore saņēmusi Klēra Denī (Claire Denis) par filmu "Fire".

"Sudraba lācis" par labāko aktierdarbu galvenajā lomā piešķirts turku izcelsmes vācu aktrisei Meltemai Kaptanai (Meltem Kaptan) par lomu filmā "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush". Balvu par labāko aktierdarbu otrā plāna lomā saņēmusi indonēziešu modele un aktrise Laura Basuki par darbu filmā "Everything Will Be OK". Atgādinām, ka Berlīnes kinofestivāls 2020. gadā atteicās no tradīcijas pasniegt balvas aktieriem un aktrisēm atsevišķi, tā vietā izceļot tikai aktierspēli neatkarīgi no dzimuma.

Jau ziņots, ka kategorijā "Generation K plus", kurā tiek izvērtētas filmas bērniem, uz "Kristāla lāci" pretendēja arī latviešu animācijas filma "Čuči, čuči", tomēr pie godalgas tā netika. "Kristāla lāci" Berlināles bērnu žūrija piešķīra zviedru režisores Sannas Lenkenas (Sanna Lenken) pilmetrāžas filmai "Comedy Queen". Savukārt kategorijā "Generation K 14plus" jauniešu žūrija visaugstāk novērtēja Klēras Veiskopfas un Nikolasa van Hemerlika (Clare Weiskopf, Nicolas van Hemelryck) fimu "Alis".

Ar pilnu uzvarētāju sarakstu un visām balvu kategorijām var iepazīties Berlīnes kinofestivāla mājaslapā.

Berlināle ir viens no lielākajiem un prestižākajiem filmu festivāliem Eiropā un pasaulē, programma šim festivālam tiek atlasīta no vairākiem tūkstošiem pieteikumu. Šogad festivāls notiek no 10. līdz 20. februārim.

Šogad Berlīnes kinofestivāls norisinās klātienē. Taču festivāla norises vietās drīkst uzturēties tikai cilvēki, kas ir pilnībā vakcinēti pret Covid-19 vai nesen pārslimojuši šo slimību.